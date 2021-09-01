Синоптик Наталья Диденко призвала украинцев уже завтра защититься куртками от сильного ветра северо-западного направления со штормовыми порывами. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

По ее данным, 2 сентября холодный атмосферный фронт принесет в Украину снижение температуры воздуха в большинстве областей Украины. Перепад будет достаточно ощутимым, поскольку после летней жары завтра в течение дня ожидается +13-18.

Исключением станет юг страны, Днепр с районами, Донецкая область, Луганская область, где ожидается комфортная температура +20-24 градуса.

Также периодические дожди накроют почти всю Украину. При этом более интенсивные осадки в четверг ожидаются на левобережье.

В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер и вероятен дождь, предупреждает Диденко. Температура воздуха в столице не превысит +14-15 градусов.

"Словом, сентябрь призывает к осенней дисциплине, будто говорит - пора уже всем к работе после летнего беззаботного безделья. Но мы знаем, что эти суровые осенние бровки домиком - на самом деле не страшны. Потому что будет еще и солнце, и теплые деньки", - обнадеживает синоптик.





Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают существенное похолодание в Украине с сентября.

Также мы сообщали, что в Киеве после дождя затопило станцию скоростного трамвая "Героев Севастополя".