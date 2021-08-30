Из-за мощнейшего урагана "Ида", который обрушился на США, без электричества остались 1 109 029 американцев, проживающих в штатах Луизиана и Миссисипи.

Об этом сообщает PowerOutage.US.

Наибольшее число обесточенных домов находятся в Луизиане: там электричество выключили у более миллиона абонентов. В Миссисипи 93 тысяч людей остаются без света. Кроме того, с неполадками сталкиваются те жители штатов, которые пытаются дозвониться в экстренные службы.

В Новом Орлеане невозможно дозвониться по номеру "911", жителям рекомендуют обращаться в пожарные части или к спасателям лично.

Американцам, которые проживают в районах, на которые обрушилась стихия, рекомендуют быть дома.

Напомним, "Страна" писала о том, что бушующий в США ураган "Ида" не только обесточил Луизиану, но и развернул течение Миссисипи.

Также мы сообщали о том, что днем ранее, 29 августа, в Киеве из-за сильного ливня с ураганом затопило улицы и падали деревья.

Кроме того, сообщалось, что в мае в Китае во время 100-километрового марафона из-за непогоды, а именно града и урагана, погиб 21 спортсмен.