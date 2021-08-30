Сильнейший ураган "Ида", который обрушился на побережье США, принес ветер со скоростью 150 миль в час (240 км /ч), обесточил более миллиона домов в Луизиане. В частности, в Новом Орлеане, работают только генераторы.

Президент США Джо Байден уже заявил о серьезной и опасной для жизни катастрофе в штате и высвободил дополнительные средства для спасательных и восстановительных работ, передает BBC News.

Стихия даже развернула течение реки Миссисипи на юго-востоке Луизианы. Структуры по борьбе с наводнениями связывают это с тем, что бушующая "Ида" выбрасывает на берег огромные объемы морской воды, передает Bloomberg.

По словам регионального директора Восточного управления защиты от наводнений в Юго-Восточной Луизиане Келли Чандлер, ураган сорвал с причала по крайней мере один паром. Также чиновница надеется, что система дамб на крупнейшей реке выдержит удар стихии.

Не исключено, что удар стихии по американскому побережью повлияет на даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где у него на 1 сентября запланирована встреча с главой Белого Дома Джо Байденом. Такое предположение сделал телеграм-канал "Политика Страны".

"На США обрушился один из мощнейших за всю историю ураган Ида. Штат Луизиана превратился в зону стихийного бедствия. Что может переключить на себя внимание Байдена в дополнение к Афганистану.

Но даже если встречу и не перенесут, то в такой обстановке визит Зеленского окажется на далекой периферии внимания американской общественности и СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, ровно 16 лет на штат Луизиана также обрушился мощный ураган "Катрина". Тогда жертвами стихии стали более 1,8 тыс. человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за сильного ливня с ураганом затопило улицы и падают деревья.

Также мы сообщали, что ураган под Херсоном вырвал деревья и перекрыл четыре километра дороги.