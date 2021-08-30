Нынешняя неделя отметится в Украине противостоянием уходящего лета и наступающей осени и будет насыщена синоптическими событиями - прохождением фронтальных систем, изменение воздушных потоков и заходом прохладной воздушной массы, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, расположившийся севернее Украины циклон принесет атмосферные фронты с дождями и грозами. А следом за ними, 1-2 сентября, на крыльях северо-западного ветра придет похолодание. Во второй половине недели холодная воздушная масса ощутимо снизит градус по всей территории Украины.



В ближайшие трое суток большая часть страны будет накрыта кратковременными дождями, грозами. Только 1 сентября в южной части и восточных областях обещает быть без осадков.

В последний день лета, 31 августа, на Левобережье ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных регионах снизится до +7-12 градусов. В дневные часы +​​16-22. На остальной территории 31 августа ночью +12-20, а днем +​​20-28 градусов. На юго-востоке прогнозируют еще летнюю жару +29-32 градуса.

Однако 1-2 сентября синоптики прогнозируют снижение температуры на 3-6 градусов.

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