Обильные дожди, которые накрыли западные регионы Украины накануне и продолжаются в понедельник, 30 августа, могут спровоцировать существенный подъем уровня воды в бассейнах рек Днестра, Прута, Серета. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 30 августа из-за ливней ожидается подъем воды в реках над уровнями, которые были по состоянию на 8:00 28 августа.

"На левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), реках бассейнов Прута и Серет (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-1,0 м; на реках бассейна Днестра (Львовской, Ивано-Франковской обл.) на 0,3 1,3 м, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Жителей западных регионов Украины предупреждают, что в местах прохождения масштабных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Также на Припяти в створе поста Речица (Волынская область) возможно частичное затопление пастбищ. Установлен желтый уровень опасности.

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