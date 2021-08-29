На последних выходных лета в Украину придет затяжное похолодание. Осень накроет некоторые территории страны дождливой погодой и прохладными температурами.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Согласно прогнозу, осенняя погода придет на Запад, в часть северных областей (Волынская, Ровенская), а также в Винницкую и Житомирскую области. Там температура в среднем достигнет +19...+23 градусов.

На севере страны дождей не ожидается. Ночью будет +13...+15 градусов, днем термометры будут показывать +25...+27 градусов.

В восточных регионах погода будет сухой и солнечной, при этом здесь сохранится жара до +32 градусов.

На юге также будет жарко, сухо и без осадков. Температура ночью от +18 до +21 градуса, днем ожидается +30...+32 градусов в Одессе, в Херсоне и Николаеве до +31...+33, градусов.

В центре страны будет без осадков, но возможен сильный ветер. Ночью от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов.

В столице днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов. Ночная температура в столице составит +13 +15 градусов, без осадков.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода в последнее воскресенье лета.

Также сообщалось, что в последнюю субботу августа прошли ночные дожди и утренний туман.