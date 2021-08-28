В воскресенье, 29 августа, в Западной Украине будет дождливо и прохладно, а на юге, востоке и в Днепропетровской области - солнечно и тепло.

Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, в северных регионах и большинстве центральных завтра дождей не ожидается - кроме Винницкой, Киевской, а также Житомирской областей. Температура поднимется днем до +22...+25 градусов, на юге и востоке воскресенье будет более теплым - +26...+32 градуса. На западе ожидается прохлада: +17...+22 градуса, в Карпатах +9...+12 градусов.

Кроме того, по словам синоптика, в Украину уже начинают приходить осенние туманы, видимость в которых составляет 300-500 метров.

В Киеве в последнее воскресенье лета будет тепло, до + 27 градусов. В течение дня будет сухо, дождь в столице вероятен только вечером.

Напомним, ранее мы писали, что в последнюю субботу августа обещают ночные дожди и утренний туман.

Также сообщалось, что в этом году в Украине первые дни сентября будут по-летнему жаркими и сухими, но довольно быстро осень вступит в свои права и начнут идти дожди. Правда, в середине месяца не обойдется без теплых и солнечных дней.

Ранее "Страна" рассказывала, чего стоит ждать украинцам от погоды в октябре. Уже в октябре в Украину могут прийти первые заморозки и снег.