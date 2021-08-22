Спасатели в Украине перешли на усиленный режим работы по случаю 30-й годовщины Независимости и Дня Государственного Флага. В таком темпе спасатели прослужат с 09.00 21 августа до 09.00 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Предполагается, что в этот период спасатели будут мониторить техногенные и пожарные опасности в пределах своих зон. Особое внимание хотят уделить объектам, где будут массово скапливаться люди и местам проведения праздничных мероприятий.

Также будет организовано межведомственное взаимодействие, в ходе которого проведут работы по предотвращению возможных пожаров и ЧС.

Всего дежурить будут около 8 600 человек и 2 800 единиц техники.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет новая репетиция парад Дня независимости Украины. В связи с этим часть улиц будут закрыты, а чиновники из КГГА опубликовали карту объезда.

До этого мы рассказывали, что в УГО предупредили, что на время проведения военного парада будет запрещено использование беспилотников.

"Страна" также детально рассказывала, как в Украине будут праздновать самый дорогой День Независимости.