В воскресенье, 22 августа, в Киеве пройдет новая репетиция военного парада, приуроченная к 30-летию годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, в период с 15:30 до 18:00 будут перекрыты следующие улицы:

Академика Туполева;

просп. Победы;

Маршала Рыбалко;

ул. Вячеслава Черновола;

ул. Старовокзальная;

ул. Жилянская;

ул. Антоновича.

Кроме того, с 15:30 и до завершения репетиции будет частично ограничено движение на:

Большой Васильковской (участок от Лыбидской до ул. Крещатик);

Крещатике и Михайловской (участок от ул. Владимирской до Майдана Независимости);

Михаила Грушевского (участок Европейской площади и Крепостной переулок);

Петровской Аллее;

Парковой дороге;

Владимирском спуске;

Боричевом спуске;

Набережно-Крещатицкой (от Боричевского спуска до Нижнего Вала)

Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).

Также сегодня будут частично ограничено движение с 19:00 до окончания мероприятий на таких улицах:

Нижний Вал;

Глыбочицкая;

Глыбочицкий проезд;

Вячеслава Черновола;

Проспекте Победы;

Старовокзальной;

Жилянской;

Антоновича.

Вместе с тем в КГГА рассказали, что сегодня ограничат доступ граждан к территории, прилегающей к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Напомним, в УГО предупредили, что на время проведения военного парада будет запрещено использование беспилотников.

"Страна" также детально рассказывала, как в Украине будут праздновать самый дорогой День Независимости.