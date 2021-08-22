Сегодня в Киеве опять пройдет репетиция парада. Карта объезда
В воскресенье, 22 августа, в Киеве пройдет новая репетиция военного парада, приуроченная к 30-летию годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, в период с 15:30 до 18:00 будут перекрыты следующие улицы:
- Академика Туполева;
- просп. Победы;
- Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Черновола;
- ул. Старовокзальная;
- ул. Жилянская;
- ул. Антоновича.
Кроме того, с 15:30 и до завершения репетиции будет частично ограничено движение на:
- Большой Васильковской (участок от Лыбидской до ул. Крещатик);
- Крещатике и Михайловской (участок от ул. Владимирской до Майдана Независимости);
- Михаила Грушевского (участок Европейской площади и Крепостной переулок);
- Петровской Аллее;
- Парковой дороге;
- Владимирском спуске;
- Боричевом спуске;
- Набережно-Крещатицкой (от Боричевского спуска до Нижнего Вала)
- Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).
Также сегодня будут частично ограничено движение с 19:00 до окончания мероприятий на таких улицах:
- Нижний Вал;
- Глыбочицкая;
- Глыбочицкий проезд;
- Вячеслава Черновола;
- Проспекте Победы;
- Старовокзальной;
- Жилянской;
- Антоновича.
Вместе с тем в КГГА рассказали, что сегодня ограничат доступ граждан к территории, прилегающей к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.
Напомним, в УГО предупредили, что на время проведения военного парада будет запрещено использование беспилотников.
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