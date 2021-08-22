Военный парад в Киеве. Фото: Википедия

В воскресенье, 22 августа, в Киеве пройдет новая репетиция военного парада, приуроченная к 30-летию годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, в период с 15:30 до 18:00 будут перекрыты следующие улицы:

  • Академика Туполева;
  • просп. Победы;
  • Маршала Рыбалко;
  • ул. Вячеслава Черновола;
  • ул. Старовокзальная;
  • ул. Жилянская;
  • ул. Антоновича.

Кроме того, с 15:30 и до завершения репетиции будет частично ограничено движение на:

  • Большой Васильковской (участок от Лыбидской до ул. Крещатик);
  • Крещатике и Михайловской (участок от ул. Владимирской до Майдана Независимости);
  • Михаила Грушевского (участок Европейской площади и Крепостной переулок);
  • Петровской Аллее;
  • Парковой дороге;
  • Владимирском спуске;
  • Боричевом спуске;
  • Набережно-Крещатицкой (от Боричевского спуска до Нижнего Вала)
  • Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).

Также сегодня будут частично ограничено движение с 19:00 до окончания мероприятий на таких улицах:

  • Нижний Вал;
  • Глыбочицкая;
  • Глыбочицкий проезд;
  • Вячеслава Черновола;
  • Проспекте Победы;
  • Старовокзальной;
  • Жилянской;
  • Антоновича.

Вместе с тем в КГГА рассказали, что сегодня ограничат доступ граждан к территории, прилегающей к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Карта перекрытия улиц Киева 22 августа. Фото: КГГА

Напомним, в УГО предупредили, что на время проведения военного парада будет запрещено использование беспилотников.

"Страна" также детально рассказывала, как в Украине будут праздновать самый дорогой День Независимости.

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