Спустя полдня после окончания переговоров в Кремле между президентом РФ Владимиром Путиным и представителями Вашингтона Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером есть только один комментарий относительно их хода - это заявления помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Его комментарий не очень подробный и сводится к нескольким тезисам:

к компромиссному варианту соглашения прийти пока не удалось;

часть пунктов мирного плана США приемлемы для РФ, а часть нет;

контакты продолжатся дальше, о содержании переговоров обе стороны публично заявлять не будут.

С американской стороны итоги переговоров предметно никто пока не комментировал. После них появилось только одно заявление из Вашингтона – от Марка Рубио. Непосредственно о переговорах в Москве он не упомянул, но дал понять, что главный камень преткновения, который тормозит достижение мирных договоренностей, – это вопрос подконтрольной ныне Украине части Донецкой области. Россия требует передать ей эту территорию, Киев выступает против. При этом Рубио заявил, что позицию России нужно учитывать, а Запад не сможет постоянно поддерживать прежний уровень помощи Киеву.



Из всего этого можно сделать как минимум один вывод: по ключевому вопросу о выводе украинских войск из Донбасса никаких договоренностей нет. Причем ни Киев, ни Москва от своих позиций отступать не намерены.



Судя по комментарию Ушакова, существуют разногласия и между США и Россией относительно некоторых пунктов. Однако в любом случае без соглашения о Донбассе движения вперед не будет.



Теперь президент США Дональд Трамп оказывается перед уже привычным выбором из трех вариантов.



Первый: применить жесткие меры принуждения к украинским властям, чтобы они приняли все условия, чему противятся европейцы и, судя по всему, часть окружения президента США.

Второй: надавить на Россию, чтобы она умерила свои требования, что не даст быстрого эффекта и создает угрозу резкой эскалации.

Третий: не делать ничего и ждать, пока ход событий на фронте и в тылу обеих стран не создаст более благоприятных условий для договоренностей. Тем более что и Украина, и РФ уже испытывают серьезное давление: у ВСУ нарастают проблемы на фронте, объекты энергетики постоянно атакует РФ, а Россия сталкивается с ухудшением экономической ситуации из-за проблем с экспортом после ужесточения санкций, а также украинских ударов по инфраструктуре.



Впрочем, пока неизвестно, когда эти проблемы могут привести к критическим последствиям для воюющих стран, резко изменив баланс сил и подтолкнув одну из сторон (или обе) к серьёзной корректировке нынешней позиции - через пару месяцев или через год.



Но есть два момента, которые потенциально способны резко изменить ситуацию уже в самое ближайшее время.

Во-первых, это решение европейцев о репарационном кредите и новой схеме финансирования Украины, о чем должны договориться до конца декабря. Об этой проблеме мы подробно писали в отдельном материале. Если Европа не сможет обеспечить продолжения поддержки Киева в нужном объеме, то это значительно повысит вероятность того, что украинские власти пойдут на широкие уступки.



Во-вторых, развитие политического кризиса внутри Украины на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака. Если внутреннее давление на Владимира Зеленского будет усиливаться и власть его еще больше ослабнет, увеличится вероятность того, что Киев согласится на компромиссы.