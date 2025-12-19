Погиб основатель и бывший командир воевавшей в Украине бригады российской армии "Эспаньола", сформированной из футбольных фанатов и представителей ультраправых движений, Станислав Орлов ("Испанец").

Об этом сообщает телеграмм-канал "Эспаньолы", добавляя, что "следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и её виновников".

Стоит отметить, что в начале декабря в ряде российских СМИ и пабликов появились сообщения о том, что Орлова, еще одного командира "Эспаньолы" "Питбуля", а также близкого к ним Z-блогера Живова, задержали спецслужбы РФ по обвинению в торговле оружием и ряде других преступлений.

Затем прошла информация, что "Испанца" и "Питбуля" при задержании убили, а Живова отпустили на волю, предварительно жестко "прессанув" (сам Живов свое задержание опроверг).



Долгое время никаких официальных комментариев не было.



И вот вчера на телеграмм-канале "Эспаньола" появилось сообщение с подтверждением о расформировании подразделения (информация об этом курсировала еще с осени), а сегодня – и о гибели "Испанца".



Отметим, что после фактической ликвидации ЧВК "Вагнер" "Эспаньола" оставалась единственной "политизированной" военной структурой в РФ.



Костяк бригады (также как и "Вагнера") формировался из носителей ультраправых и неонацистских идей. Бригада не скрывала стремления к политической субъектности, через свои ресурсы продвигала националистическую повестку, а отдельные ее представители (например, "Топаз") открыто критиковали Путина (правда, затем "Эспаньола" от этой критики отреклась).



Вероятно, в Кремле, памятуя к чему привела политизация бывших "ихтамнетов" из ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным, мятеж которого чуть было не вверг Россию в смуту по сценарию 1917 года, решили более не искушать судьбу, и пресечь политическую активность "Эспаньолы" в зародыше.



Сначала от руководства бригадой был отстранен Орлов. Затем появилась информация о расформировании "Эспаньолы". А теперь погиб и сам "Испанец", и, возможно, ряд других командиров подразделения.

Также обращает на себя внимание то, что, хотя информация о гибели "Испанца" появилась еще несколько недель назад, никто из крупных провоенных Z-пабликов о ней не писал. Что является одним из свидетельств значительного усиления управляемости информпространством со стороны Кремля в сравнении с временами накануне мятежа Пригожина.

Это может сыграть свою роль в плане удержания властями контроля над ситуацией в РФ как в случае продолжения нынешней войны в Украине, так и ее завершения в ближайшее время на условиях, которые не понравятся радикальной части Z-тусовки.