В четверг, 5 февраля, в Украине идет 1443-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 5 февраля
09:24 В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, США и РФ, сообщает глава украинской делегации Умеров.
"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги – позже", - пишет он.
08:07 В Одессе военкомы поймали на улице мужчину, повалили и начали избивать ногами.
Видео публикуют местные телеграм-каналы.
08:05 Ночью в Сумах дрон попал во двор многоквартирного дома. В результате выбито более 50 окон и повреждены автомобили, сообщил и. о. городского главы Кобзарь.
08:01 Ночью над Россией были перехвачены 95 беспилотников, заявляет Минобороны РФ. Дроны атаковали территорию Краснодарского края, Ростовской, Белгородской, Волгоградской областей.
07:57 В Харькове после ночных ударов останавливалась одна из линий метро - Холодногорско-заводская.
Сейчас подземка работает в режиме выходного дня, с 20-минутными интервалами между поездами.
Наземный электротранспорт ходит с перебоями.
07:42 Киев ночью атаковали беспилотники.
В Оболонском районе на парковке загорелись два автомобиля.
В Соломенском районе взрывной волной выбило окна в четырех жилых домах, также зафиксированы повреждения детского сада и хозяйственного строения.
В Шевченковском районе после попадания в четырехэтажное офисное здание возник пожар.