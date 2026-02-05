В четверг, 5 февраля, в Украине идет 1443-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 5 февраля

09:24 В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, США и РФ, сообщает глава украинской делегации Умеров.

"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги – позже", - пишет он.

08:07 В Одессе военкомы поймали на улице мужчину, повалили и начали избивать ногами.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

08:05 Ночью в Сумах дрон попал во двор многоквартирного дома. В результате выбито более 50 окон и повреждены автомобили, сообщил и. о. городского главы Кобзарь.

08:01 Ночью над Россией были перехвачены 95 беспилотников, заявляет Минобороны РФ. Дроны атаковали территорию Краснодарского края, Ростовской, Белгородской, Волгоградской областей.

07:57 В Харькове после ночных ударов останавливалась одна из линий метро - Холодногорско-заводская.

Сейчас подземка работает в режиме выходного дня, с 20-минутными интервалами между поездами.

Наземный электротранспорт ходит с перебоями.

07:42 Киев ночью атаковали беспилотники.

В Оболонском районе на парковке загорелись два автомобиля.

В Соломенском районе взрывной волной выбило окна в четырех жилых домах, также зафиксированы повреждения детского сада и хозяйственного строения.

В Шевченковском районе после попадания в четырехэтажное офисное здание возник пожар.

