Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смилянский вступил в дискуссию с пользовательницей интернета и принялся её обзывать.

Эмоциональная перепалка произошла в соцсети Х.

Молодая женщина раскритиковала очередную смену логотипа компании, которая обошлась в гигантские деньги.

"То есть ремонты вы не потянете, так хотя бы новый логотипчик забацаем? Шикарная логика. Там немного сп@здить можно, но копеечка к копеечке. Еще и жена подруги кума заработает - красота!" - написала пользователь соцсети.

"Ну если мы крадём, то вы шлюха. У меня столько же доказательств, сколько у вас, а обижать всегда прикольнее, чем говорить что-то хорошее. Поэтому мы воры, а вы - шлюха", - отреагировал Смилянский.

В дискуссию вступила другая девушка, спросив: "Интересно, как "Укрпочте", где сыплется побелка с потолка и приторговывают туалетной бумагой, поможет новый лого за 600 тысяч?"

Смилянский ответил ей с сарказмом: "Вы сможете купить бумагу с эстетическим удовольствием. И, конечно, мы сейчас разработали обязательную программу, чтобы побелка сыпалась в каждом отделении и создавала эффект снега".

Еще одна женщина возмутилась хамской манерой чиновника.

"Что вы себе позволяете? Вы из какого племени выбежали так с женщиной разговаривать? Привыкли к безнаказанности, вседозволенности и ох@ели вконец?" - написала она.

Вместо извинений Смилянский продолжил сыпать оскорблениями: "А где вы видели женщину? Я ее не видел. Какая-то тварь меня без фактов обвинила в коррупции, я какого пола была эта тварь, я не заметил сразу".

Напомним, позавчера "Укрпошта" заявила, что в честь своего 32-летия решила провести ребрендинг и изменила фирменный стиль: логотип и корпоративный шрифт. Это стоило 600 тысяч гривен.

Что касается Смилянского, он далеко не впервые оскорбляет людей в соцсетях. Осенью он тоже встрял в перепалку в Х и назвал одного комментатора долбнем и мудаком.