Анализируем итоги 1441-го дня войны в Украине.

Новый массированный удар

Сегодня официально закончилось энергетическое перемирие. Россия ночью нанесла новый массированный удар по украинской энергетике.

Фактически пауза продержалась десять суток - последний такой удар был в ночь на 24 января, накануне второго дня переговоров по Украине в ОАЭ. По сообщениям СМИ, именно там обсуждали энергоперемирие, которое, по версии Трампа, должно было продержаться неделю.

Хотя, отметим, что не столь массовые обстрелы по энергетики были и в начале прошлой неделе.

Да и об энергоперемирии впервые стало известно только в четверг - тогда российские паблике сообщили, что армии РФ приказано с 29 февраля прекратить обстрелы.

Впрочем, Россия, напомним, заявляла, что пауза продлится до 1 февраля. Но по факту пауза продлилась даже на два дня дольше.

Зеленский же в прошлый четверг заявил, что перемирие должно продлится неделю и потому сегодня обвинил Россию, что она сорвала перемирие.

Отметим, что ни Белый дом, ни Кремль нигде не обозначали, когда именно стартовало энергоперемирие. Они только подтверждали, что такая договоренность достигнута - и Москва отдельно называла дату, когда пауза будет завершена. США официально пока также не обвиняли Россию в нарушении договоренностей (лишь ястреб-республиканец сенатор Грэм призвал Трампа в ответ на обстрел передать Украине "Томагавки").

Мы уже выдвигали версию, что Украина заинтересована в продлении энергетического перемирия как минимум до конца нового раунда переговоров в Абу-Даби, который состоится 4-5 февраля. То есть, окончатся они как раз тогда, когда, по версии Зеленского, должно было прекратиться и перемирие.

Впрочем, если даже такой расчет и был, то он не сработал. Кремль остался стоять на своей позиции, что перемирие уже истекло и нанес удар по энергетике.

Теперь перейдем к самому удару. РФ этой ночью выпустила по энергетике Украины более 70 ракет, в том числе рекордное количество баллистических за один залп (32 баллистических ракет и 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории), а также 450 БПЛА. Под ударами были Киев, Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области. Это был мощнейший удар по энергетике с начала года, заявляет ДТЭК.

Ситуация усугубляется сильными морозами, которые сейчас стоят в Украине.

В Киеве, как пишут журналисты, масштабные повреждения получила ТЭЦ-4 в Дарницком районе. Власти подтверждали удар по объекту инфраструктуры, после которого более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остались без отопления. Также левый берег Киева частично перешел на аварийный режим подачи электричества. В разных районах города пострадали жилые дома, ранены шесть человек.

В Харькове также объектом атаки стала одна из крупнейших ТЭЦ. Власти объявили в городе чрезвычайную ситуацию и начали сливать воду из систем отопления в более чем 800 домов. 110 тысяч абонентов по городу остались без тепла.

Также были прилеты по Днепропетровской и Винницкой областях, где, по ряду данных, пострадали Приднепровская и Ладыженская ТЭС. В этих регионах также начались проблемы с отоплением и светом.

Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по украинской энергетике. Заявлено, что ракеты и дроны били по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России".

Накануне переговоров

Завтра должен стартовать новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби.

Зеленский вчера провел инструктаж украинской делегации накануне ее отъезда в ОАЭ. А сегодня он заявил, что работа украинских переговорщиков "будет скорректирована соответствующим образом" после ночной атаки по энергетике.

Но очевидно, что сам сегодняшний удар - это по сути часть переговорного процесса. Который отчетливо показывает, что по главному для России вопросу - выводу ВСУ из Донбасса - Киев на уступки не идет.

Показательной в этом ключе будет реакция Трампа на удар. Если он его проигнорирует либо прокомментирует нейтрально - это будет означать, что месседж РФ Белый дом расценивает именно как понуждение Украины на согласие по Донбассу. Которого добиваются от Киева и сами Штаты.

На момент публикации статьи Трамп и его представители удара не комментировали и Москву в нарушении энергетического перемирия не обвиняли.

Второй после Донбасса вопрос, вокруг которого продолжают ломать копья - гарантии безопасности Украине.

Сегодня в Киев приехал генсек НАТО Рютте. Он высупил в Раде и заявил, что "как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились". Другие члены НАТО будут "помогать другим способом".

А британская газета Financial Times со ссылкой на источники сегодня сообщила, что Украина, США и страны Европы согласовали "многоуровневый план поддержки" возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

По сведениям издания, в случае "постоянных нарушений Россией" условий соглашения США и европейские страны готовы дать "скоординированный военный ответ".

Согласно плану, на любое нарушение перемирия со стороны России следует реагировать в течение 24 часов. В качестве первого шага предусмотрено дипломатическое предупреждение, за которым в случае необходимости последует вмешательство украинской армии.

Если боевые действия продолжатся, на втором этапе должна вмешаться "коалиция желающих", в которую входят многие страны ЕС, Великобритания и Турция. А в случае расширения российского наступления планируется скоординированная реакция с участием вооружённых сил США не позднее чем через 72 часа после первого нарушения.

Отметим, что европейские (и, особенно, британские) СМИ постоянно пишут о том, что Европа и Украина "согласовали" с США некие гарантии безопасности, подразумевающие размещение европейских войск в Украине или иные военные меры со стороны западных войск.

Однако США ни разу своего согласия на это не подтверждали. А западные СМИ время от времени пишут о том, что Вашингтон не хочет давать обещания поддержать европейские войска в Украине в случае их столкновения с РФ (без чего европейцы свои войска вводить не хотят).

Известно лишь, что Вашингтон готов давать гарантии безопасности Украине (которые, судя по утечкам в медиа, не подразумевают прямого военного вмешательства США в случае новой войны), но и то при условии, что Киев согласится на мирное соглашение с РФ. Москва же требует в рамках этого соглашения вывести украинские войска из Донецкой области против чего выступает Зеленский.

Послание Рютте в Раде тоже не проливает света на конкретику гарантий и степень западного вмешательства и больше похоже на словесную поддержку Киева. Хотя, если прочитать заявление генсека НАТО под иным углом, то он по сути призвал Украину заключать мир, чтобы получить западные гарантии. Что коррелирует со статьями западных СМИ об условии Трампа Украине - сначала подписывайте мир, потом получите гарантии, близкие к натовским. Напомним, что Киев эта схема также не устраивает.

То есть, Украина сейчас по сути отвергает два ключевых предложения США и РФ на переговорах - выход их Донбасса и схему "мир в обмен на гарантии".

"Выход ВСУ из остатков Донецкой области будет означать политическую смерть Зеленского. А он, как сам заявлял, "иногда думает о том, чтобы баллотироваться на второй срок". Поэтому такой шаг, вероятно, не входит в его планы. А значит, война и ракетные удары по Украине будут продолжаться", - заявил по этому поводу бывший советник Банковой Арестович.

"Сейчас цена продолжения войны - остатки Донецкой области. Россия выдвигает на сегодня минимальные требования для остановки войны - выход ВСУ из Донецкой области. Пока этого не произойдёт, мир вряд ли наступит. Возможным вариантом развития событий может стать военная потеря этой территории Украиной. После чего и может начаться реализация тех договорённостей, которые вырабатываются на переговорах", - добавил Арестович.

Но есть и трек на переговорах, который может продвигаться интенсивнее, чем остальные. В Абу-Даби обсуждаются пункты пропуска для гражданских через линию фронта и демаркация самой этой линии. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, переговорный процесс значительно шире публичных тем территорий или Запорожской АЭС. Помимо демаркационной линии и пунктов пропуска, также обсуждаются вопросы функционирования мостов и пассажирского сообщения между территориями.

Это, добавил Хлань, необходимо для решения гуманитарных и социальных вопросов, в частности, передвижения людей и выплат пенсий.

Пока других подтверждений того, что такие вопросы обсуждаются, нет. Однако это коррелирует с данными, что на переговорах представлено много военных, осведомленных о детальной ситуации на линии фронта. Что может косвенно указывать на работу по размежеванию подконтрольных Украине и захваченных РФ территорий.

Ситуация на фронте

ВСУ отбили половину Купянска, заявляет Deep State. Юго-восток города перешел в синюю зону с пометкой "освобождено".

В свою очередь армия РФ продвинулась за Покровском в сторону Гришино, около Удачного, а также по трассе на Славянск.

Российские войска продолжают наступление на Лиманском направлении с целью выхода к городу и ликвидации украинского плацдарма вокруг него. Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его оценке, за последние два с половиной - три месяца россиянам удалось продвинуться на этом участке фронта на 11–14 км. Российские подразделения форсировали реку Нитриус, закрепились на ее западном берегу и вышли к северным подступам к Лиману. С юга и юго-востока им удалось занять Ямполь, продвинуться в сторону Заречного, выйти к дороге Лиман – Закитное и завязать бои за Озерное и Диброву. Отдельные группы смогли закрепиться на юго-восточной окраине Лимана.

Также, как говорит Машовец, россияне продолжают попытки продвинуться дальше с севера и северо-запада, в том числе в районе Дробышево. Но здесь пока наступление идет медленно, с упорными боями за окрестности города.

По мнению эксперта, ближайшая цель РФ - создать удобные позиции для охвата и штурма Лимана сразу с нескольких направлений и одновременно усилить давление вдоль Северского Донца. Это создает риски для обороны ВСУ по всему периметру Лиманского плацдарма, где в дальнейшем стоит ожидать продолжения атак разной интенсивности.

В то же время Машовец отмечает, что реализации этого замысла и для полноценного штурма Лимана российской армии, вероятно, потребуется существенное усиление пехотой и переброска дополнительных резервов.