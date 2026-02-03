Во вторник, 3 февраля, в Украине идет 1441-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 3 февраля

13.20 В Киеве после ночной атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остались без отопления, сообщает мэр Кличко.

Напомним, до обстрела было 80.

"Объект инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение в этих домах, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу обновления", - говорится в сообщении.

12.46 Киевская ТЭЦ-4 являлась одной из целей ночных ударов, дает понять блогер Николов.

"Интересно, кто и когда решится сказать Дарнице о том, существует ли ТЭЦ-4 после сегодняшней атаки? Троещине больше недели не решались сообщить о полном разрушении ТЭЦ-6", - написал он.

12.18 Россия использует для атак в том числе крылатые ракеты, которые летят по баллистической траектории и трудно сбиваются, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.

В частности, это ракеты Х-22. Для их поражения нужны установки "Пэтриот", ракет к которым не хватает.

11.57 О взрывах в Запорожье сообщают местные телеграм-каналы.

11.43 Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по украинской энергетике.

Ведомство заявило, что ракеты и дроны били по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России".

11.38 В результате ночной атаки по системе энергетики на утро обесточены значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях, сообщает "Укрэнерго".

Также есть поврежденные энергетические объекты в нескольких регионах. Из-за атаки потребление сегодня на 7,9% ниже, чем вчера.

11.36 Армия РФ впервые использовала "Герберу" как носитель FPV-дрона, сообщает советник министра обороны Бескрестнов. FPV может быть как ударным, так и разведывательным.

Отметим, что "Герберы", по разным данным, летают на 300-600 км.

11.04 ГБР сообщило о подозрении офицеру районного ТЦК Киевской области в избиении и унижении мобилизованных.

По версии следствия, начальник группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества неоднократно избивал мужчин ногами, снимая это на видео.

10.37 Последствия ночной атаки в Днепровском районе Киева. Повреждена пятиэтажка.

10.32 Одна из главных ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, ее восстановление в нынешних условиях невозможно, заявил депутат облсовета Ткачук.

Больше 800 домов начинают сливать воду, 110 тысяч абонентов по городу остались без отопления.

10.22 В Одесской области значительные повреждения энергетики после ночной атаки, восстановление потребует времени, сообщает ДТЭК.

9.58 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей.

ВС сообщают о ракете на севере Киевской области.

9.47 Россия этой ночью запустила по Украине 71 ракету (в том числе 32 баллистические), сбить удалось 38, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из 450 ударных БпЛА сбили 412.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях. Информация о 6 ракетах уточняется.

Напомним, что РФ била по энергетике.

9.30 РФ этой ночью выпустила по энергетике Украины более 70 ракет, в том числе большое количество баллистических, и 450 БпЛА, сообщает Зеленский.

Под ударами были Киев, Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.

9.21 Аварийные отключения света не на всем левом берегу Киева, а только в Дарницком и Днепровском районах, уточняет КГГА.

8.48 В Харькове ТЭЦ получила очень серьезные повреждения, прогнозы пока неутешительные. Об этом заявил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.

"Сейчас специалисты работают, чтобы оценить масштабы", - отметил он.

8.44 На левом берегу Киева вели экстренные отключения света, пишут паблики.

8.37 В Винницкой области после ночного удара обесточены 50 населённых пунктов, сообщает областная власть.

Заявляется о прилёте по критической инфраструктуре.

Паблики писали об ударе по Ладыжинской ТЭС.

8.27 В Одесской области была ракетно-дроновая атака по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона.

В результате ударов без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов, сообщает ОВА.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

8.25 После ночной атаки по Киеву 1170 домов в Дарницком и Днепровском районе остались без тепла, сообщил Кличко.

8.13 ДТЭК заявила о повреждении своих электростанций во время сегодняшнего ночного удара.

7.58 Мэр Киева сообщил о последствиях атаки на город в ночь на 3 февраля.

В столице пострадали два человека.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилую застройку. По другому адресу из-за падения обломков загорелась крыша 26-этажного жилого дома. Также горели складские помещения.

В Днепровском районе обломки БпЛА упали на несколько жилых домов.

В Печерском районе из-за падения обломков на территорию АЗС повреждены здание станции, четыре автомобиля и линии электропередачи.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16–17 этажей. Спасатели ликвидировали пожар на площади 90 кв. м.

7.56 Карта ударов по Украине сегодня ночью.

Мониторинговые паблики пишут, что речь идёт о сотнях дронов и десятках ракет.

7.44 Ещё кадры после прилёта по многоэтажке в Киеве.

7.42 Сегодня ночью массированной атаке подверглись также Днепр и область.

В Днепре, а также в Синельниковском районе заявили о повреждении объектов инфраструктуры.

СМИ пишут, что основной целью атаки стало Приднепровская ТЭС.

7.06 Ракетная атака продолжается. Ракеты летят на Триполье Киевской области, где находится Трипольская ТЭС, а также через Винницкую область в западном направлении, сообщают мониторинговые паблики.

В Винницкой области звучат взрывы.

6.31 О взрывах в Виннице сообщают местные паблики. Область под атакой "Шахедов".

Также идет ракетная атака - ракета уже залетели в воздушное пространство Украины.

6.00 Энергетическое перемирие закончилось: Украина находится под массированным ударом дронов и ракет.

В начале масштабный удар наносится по Киеву и Харькову. Были слышны многочисленные взрывы. Мэр Кличко заявил о попадании в нежилую постройку и в детсад в Дарницком районе. КГВА также говорит о попадании по нежилой постройке в Деснянском районе, а также по многоэтажке в Шевченковском районе.

Мэр Харькова Терехов заявил о нанесении ударов в течение нескольких часов по энергоинфраструктуре города.

Судя по всему повреждения серьёзные. Терехов предупредил, что "придется принимать трудные решения. Одно из них - вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это сложно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого выбора. Другого выхода наши специалисты не видят".

Взрывы звучали также в Запорожье, Днепре, Одесской области и других регионах.

Кроме того, украинские военные телеграм-каналы пишут, что одной из целей атаки была подстанция 750 кВ, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины и которая уже была ранее поражена, что эксперты называли одной из главных причин тяжелой ситуации с электроэнергией в Киеве.

Атака продолжается.

По данным мониторинговых пабликов, РФ осуществила запуск крылатых ракет. Также продолжается атака дронов.

Одно из направлений - Винницкая область.