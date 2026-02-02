В понедельник, 2 февраля, в Украине идет 1440-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 2 февраля

10.08 В Киеве и области вводятся экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

8.33 По последним данным, после удара по автобусу с шахтерами под Павлоградом погибли 16 человек. Сегодня в Днепропетровской области объявлен траур.

8.30 В отдельных домах Киева в понедельник, 2 февраля, электричества не будет до 17–18 часов в сутки.

По данным индивидуальных графиков ДТЭК в приложении "Киев цифровой", на Троещине в доме по проспекту Червоной Калины свет будет отсутствовать около 16 часов в течение дня.

На Харьковском массиве, в доме по Харьковскому шоссе, электричества не будет примерно 18 часов.

В Печерском районе, в доме по улице Бастионной, график предполагает около 15 часов без электроснабжения.

На Оболони, в доме по Оболонскому проспекту, света не будет около 17 часов в сутки.

Напомним, графики вернулись после масштабного сбоя в энергетике на выходных.

7.52 Парня мобилизовали в Киеве прямо в торговом центре "Проспект" у метро "Черниговская".

Военкомы затащили его на подземную стоянку и силой затолкали в бус, несмотря на сопротивление других людей.