В Венгрии идет беспрецедентная по накалу избирательная кампания, которой страна не видела уже многие годы. Ее главные участники - правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана и наиболее популярная оппозиционная сила "Тиса" во главе с Петером Мадьярам.

Превратившись в дуэль, которую каждая из сторон представляет как "битву добра со злом", выборы раскололи венгерское общество. Поэтому важным вопросом в контексте кампании будет, смирится проигравшая сторона с исходом, и не окунется ли Венгрия в нескончаемые протесты.

В ходе выборов одну из центральных мест занимает тема Украины. На лозунге "не дадим втянуть Венгрию в войну" строит свою кампанию Орбан, обвиняя оппонентов в том, что они собираются тратить деньги венгров на помощь Украине.

Мадьяр со сторонниками обвиняет Орбана в работе на Москву. Орбан же обвиняет Мадьяра в работе на Киев, а украинские власти - во вмешательстве в выборы.

Киев обвинения эти отрицает, хотя и не скрывает свою заинтересованность в поражении Орбана, который уже давно стал главным оппонентом украинских властей в Европе и угрожает заблокировать путь Украины в Евросоюз.

Значение выборов велико и для Европы. Орбан является одним из неформальных лидеров европейских правых, оппонирующих леволиберальному истеблишменту Евросоюза. Удержание им власти усилит позиции правых в целом на континенте. А поражение пробьет большую брешь в их рядах, изменив баланс сил в целом в Европе.

Подробнее о предвыборной ситуации в Венгрии читайте в статье "Страны".

Скандал дал толчок

Запланированные на апрель 2026 года выборы, еще не состоявшись, уже круто изменили венгерскую политику.

С 2010 года и до недавнего времени в ней доминировал премьер-министр Виктор Орбан, чья партия "Фидес" (полное венгерское название "Fidesz – Magyar Polgári Szövetség" - "Венгерский гражданский союз") убедительно выигрывала избирательные кампании 2014, 2018 и 2022 годов. Однако к будущим выборам Орбан подходит уже не качестве фаворита. Стремительно обретя популярность, оппозиционный политик 44-летний Петер Мадьяр оказался тем, кто бросил вызов премьер-министру и сейчас имеет шансы на победу.

Любопытно, что вообще-то Мадьяр - выходец из политико-административных структур, который был связан с "Фидес" и через жену (уже бывшую) Юдит Варга, занимавшую должность министра юстиции. Мадьяр воспользовался чрезвычайно громким "педофильским" скандалом, вызванным решением президента Венгрии Каталин Новак помиловать человека, осужденного за попытку скрыть сексуальное насилие в детском доме, чтобы заявить о переходе в оппозицию к власти, которую он обвинил в коррупции, непотизме и нечестных приемах по отношению к политическим оппонентам.

Возглавив через некоторое время партию "Тиса" (аббревиатура Tisztelet és Szabadság Párt - "Партия уважения и свободы"), Мадьяр очень быстро аккумулировал протестных избирателей. Оставаясь довольно противоречивой фигурой, у которой много скелетов в шкафу, Мадьяр в глазах многих венгров оказался политиком, способным дать бой Орбану.

Внешнеполитической линии нынешнего премьера Венгрии на конфронтацию с руководством Евросоюза Мадьяр противопоставляет свою "конструктивность", готовность искать компромисс с Брюсселем, за что и получил от околоорбановских кругов прозвище "брюссельская марионетка".

Тема Украины активно использовалась в Венгрии для контрпропаганды. Фото "Страны"

Сложнее с темой Украины, которая также используется против Мадьяра. Виктор Орбан резко оппонирует Киеву, призывает Европу прекратить помощь Украине, а Зеленского - заключить мир как можно скорее и на любых условиях.

По этой причине у него сложились враждебные отношения с украинской властью, которую Будапешт постоянно обвиняет в попытке повлиять на предвыборную ситуацию в Венгрии.

Но и Мадьяру приходится в своей кампании принимать во внимание тот факт, что в венгерском обществе действительно популярно мнение, что стране нужно держаться подальше от войны. Идея всяческой помощи Украине - а особенно военной - непопулярна. Поэтому данную тему Мадьяр особо старается в своей кампании не педалировать.

Однако это его не спасает от обвинений со стороны Орбана в "работе на Киев".

Агостон Мраз, глава венгерского аналитического центра Nézőpont Institute, которого в партии "Тиса" считают провластным, утверждает, что "украинское руководство поддерживает кампанию Петера Мадьяра". По этой причине, а также из-за того, что президент Владимир Зеленский "открыто критикует господина Орбана", "вопрос Украины остается очень важным и помогает правящей партии "Фидес" сосредоточиться на темах "войны и мира", комментирует эксперт "Стране".

Петер Мадьяр приезжал в Киев летом 2024 года, как он утверждал, с гуманитарной миссией и не встречался публично с высокопоставленными лицами.

Шансы сторон на победу

Для многих венгров, несогласных с политикой Орбана или просто уставших от его долгого правления, Мадьяр сейчас, очевидно, политик №2 в стране, способный собрать десятки тысяч людей на свои политические акции.

"Эти люди говорят, что неважно кто (выиграет эти выборы) - только не Орбан. Пусть даже Мадьяр, хотя к нему достаточно претензий", - говорит венгерский журналист Габор Штир "Стране".

Опросы дают противоречивую картину.

Согласно иследованию, проведенному в январе социологической компанией Medián, за "Тису" готовы проголосовать 40% респондентов (51% среди определившихся участников опроса). "Фидес" поддерживают 33% (39%) опрошенных. Из других партий наиболее близка к 5%-му проходному барьеру ультранационалистическая "Mi Hazánk" ("Моя Родина").

Близкие к "Фидес" социологи дают противоположные данные: так, по данным проведенного в январе опроса центра Nézőpont Intézet 47% респондентов поддерживают партию Орбана, 40% - "Тису", 6% - "Mi Hazánk".

Сторонники правящей партии продвигают мнение, что "Тиса" уже "уперлась" в свой электоральный "потолок".

"Господин Мадьяр возглавляет протестную партию, не имеющую позитивной программы. После четырех трудных лет (для Венгрии - Ред.) и раздутых кампаний о коррупции и на другие темы эта стратегия хорошо работает для мобилизации оппозиции, но, возможно, этого будет недостаточно, чтобы выиграть выборы", - комментирует Агостон Мраз "Стране".

Сторонники оппозиции не согласны с этим и, основываясь на приведенных выше опросах, заявляют, что уже имеют поддержку большинства населения.

Сигнал Брюсселю и консерваторам

Орбан постоянно говорит, что, благодаря ему, с позицией Будапешта в международных делах считаются ЕС, США, Россия, Китай, Турция. И именно ему, например, удалось договориться с президентом страны Дональдом Трампом об исключении Венгрии из санкций против российских энергетических компаний. Это и помощь для венгерской экономики, и притормаживание растущих цен на коммунальные услуги, и внешнеполитический успех лично Орбана, что вынуждены признавать даже его многие оппоненты.

Предполагавшийся в Будапеште саммит президентов США и России Орбан также мог бы записать в свой актив, но неясно, состоится ли он вообще.

В Брюсселе за перипетиями предвыборной гонки внимательно следят, понимая, что результат будет иметь далеко идущие последствия. И речь идет не только о том удержится или нет у власти в Венгрии Орбан.

Его поражение станет ударом по общеевропейскому право-консервативному фронту, одной из опорных фигур является венгерский премьер. А победа может ускорить процесс консолидации правых сил во всей Европе.

"Эти выборы не только об Орбане: ставки выше. Если он выиграет такие сложные выборы, значит, подъем консерваторов в Европе не удалось остановить. Возможно, это придаст импульс переговорам об объединении европейских правых. И будет новая попытка привлечь в блок итальянского премьера Мелони и польскую партию "Право и справедливость". Такой союз мог бы вызвать перемену раскладов и в Европейском парламенте", - говорит журналист Штир.