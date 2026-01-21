В связи с волной последних кадровых перестановок, которую Банковая представляет как "перезагрузку власти", вновь стал обсуждаться вопрос смены главкома ВСУ Сырского.

В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в "совковом" подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям, и в провалах по важным направлениям.

Также, параллельно, медийно раскручиваются ряд "более прогрессивных", как заявляется, командиров ВСУ вроде командующего Объединенными силами Михаила Драпатого (у которого с Залужным практически открытый конфликт) и командира 3-го корпуса ВСУ Андрея Билецкого. Особенно мощная кампания идет в поддержку последнего, накладываясь и на его медийно-политическую линию.

Социологи уже включают в опросы гипотетическую "партию Билецкого", которая уверенно проходит 5-% барьер.

В связи со всем этим кандидатура Билецкого называется все чаще в числе потенциальных сменщиков Сырского, если решение о его увольнении будет принято.

Что будет в таком случае происходить в ВСУ, можно судить по тем процессам, которые сейчас идут в третьем армейском корпусе. Его командующим Билецкий был назначен в прошлом году и сразу же организовал тотальную чистку кадров.

Корпус был создан путем слияния нескольких армейских бригад в крупное тактическое соединение, ядром которого была созданная Билецким 3-я отдельная штурмовая бригада.

В 3-й корпус первоначально влились несколько бригад - 60-я ОМБр, 63 ОМБр и 53 ОМБр, 21-й полк беспилотных систем "Kraken 1654". Затем в корпус включили и 125-ю мехбригаду.

Уже вскоре после создания корпуса комсостав влитых в корпус подразделений (кроме 3-й штурмовой бригады) был извещен о том, что всем придется пройти "переаттестацию", по итогом которой не прошедшие ее кадры будут заменены.

"Как только нас присоединили, новое командование довело до нашего сведениня, что все командиры от комбатов до комбригов будут проходить проверки на кадровое соответствие. При этом заявлялось, что критерием будет прежде всего результативность боевых действий присоединенных бригад. Однако на деле все офицеры этих подразделений понимали, что речь идет об освобождении мест для кадров Билецкого из 3-й бригады, а также для тех, кто был им был готов беспрекословно подчиняться. Те, кто были слишком самостоятельны или имели покровителей из числа окружения Сырского, сразу попали в немилость. Летом 2025 года начался "дрейф" – многие командиры присоединенных бригад переводились в другие части, понимая, что на их должности будут поставлены те, кто давно рядом с Билецким. Некоторых офицеров напрямую вынуждали к переводу. Те, кто не понял намеков и не перевелся, потом были брошены на самые жесткие участки фронта. С вытекающими последствиями – если подразделение теряло позиции их тут же снимали с должностей", – рассказал "Стране" майор ВСУ, ранее служивший в одной из "присоединенных" к Третьему корпусу бригад.

Собственно, сам Билецкий и его соратники и не скрывали, что намерены провести чистку комсостава, делая упор на некомпетентность многих офицеров и генералов, а также на необходимость быстро продвигать по карьерной лестнице способных офицеров и сержантов.

При этом подобные оценки распространены и в самой армии. Солдаты и сержанты постоянно жалуются на гибельные решения командиров, говорят о безразличии высоких чинов ВСУ к количеству потерь на фронте и о так называемых “мясных” штурмах ради показухи перед начальством и карьерного роста.

Поэтому, в целом, заданное Билецким направление на «чистку» у многих встретило понимание.

Тем более, что 3-я штурмовая имеет созданный за несколько лет имидж "самого эффективного подразделения ВСУ" (хотя в самой армии существуют разные точки зрения на то, насколько это соответствует действительности).

Кадровые обновления в корпусе начались масштабные. Причем при новых назначениях упор действительно делается на выходцах из 3-й штурмовой.

Так, октябре 2025 года на должность командира 69-й бригады был назначен Дмитрий Рогозюк. Он известен как один из близких к Билецкому офицеров. А также тем, что на гражданке был лидером винницких футбольных "ультрас" и владел футбольным клубом Нива. А после начала полномасштабной войны служил в Третьей штурмовой бригаде.

Но наибольший резонанс вызвала ситуация в 125-й мехбригаде. Она была создана из подразделений ТРО и в прошлом неоднократно попадала в скандалы.

В 2024 году бригада потеряла позиции и была отброшена в результате наступления российских войск на севере Харьковской области. После этого ее бывший командир, генерал Горбенко был уволен с должности комбрига и стал подозреваемым по уголовному делу.

Позже командование бригады обвиняли в потере управляемости подразделением в Запорожской области.

После того, как бригаду передали в 3-й корпус, новым комбригом был назначен соратник Билецкого майор Фокин, который сразу объявил о начале кадровых чисток, по итогам которых часть офицеров были, по сути, отправлены как штурмовики на передовую.

"В течение месяца офицеры имели возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Я давал им практические задания, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой. В конце мы провели оценивание, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показали высокий уровень подготовки, но были и те, кто относился к службе небрежно. Учитывая это, я принял решение сформировать офицерские дозоры и направить их в район ответственности населенного пункта Купянск. Там была потребность в усилении", - заявил сам Фокин.



Это решение вызвало неоднозначную реакцию.

"Наши собеседники, имеющие отношение к защите прав украинских военнослужащих не под запись отмечают, что их несколько озадачило такое решение комбрига 125-й бригады. Поскольку отправка офицеров в пехоту может повлечь за собой нарушение прав военнослужащих и нивелирование армейской иерархии, которая помогает поддерживать дисциплину в военном коллективе.Методы работы Третьего армейского корпуса, который сейчас "перепрошивает" под себя корпусные бригады – 66, 63, 53, 125, находят отклик не у всех", - писала в декабре «Украинская правда», комментируя ситуацию.



"Фронтовое положение 3 АК не ахти, они теряют примерно батальонный район обороны в неделю, полосу обороны корпуса россияне рассекают напополам. Оправданы ли в такой ситуации экстраординарные меры - такие как остранение "некомпетентных офицеров" и "постановка на их должности сержантов"? Возможно. Это решение командира. В данном случае - главнокомандующего ВСУ генерала Сырского. Но мне интересно, как цепь этих решений оформляется юридически? "Отстраненные офицеры", это должностные лица. Некоторые из них материально ответственные лица, на которых числится имущество на миллионы гривен, а он ходит по улицам Купянска в "патруле" и не может их контролировать. Вооружение и военная техника? Личный состав? Кто при командире роты, отправленном в "…дозор", за все это отвечает? Какова юридическая ответственность того, кто вместо него (непрояснено как) остался/назначен? Отдельный вопрос для ГБР и Генпрокуратуры. Вы не хотите проверить - как именно создана могучая легенда про "наведение порядка" и как юридически оформлены реальные действия должностных лиц по цепочке?", - написал экс-советник ОП Алексей Арестович.

После этого Фокин дал несколько интервью, в которых заявил, что подобными мерами он наводит порядок в подразделении.

"Когда пришли, мы поняли, что попали реально в дурдом и трэш. ОКП - пункт управления, выглядел как какой-то притон, вообще не обустроенный, без каких-то нормальных, адекватных залов для совещаний и, соответственно, без адекватного пункта управления боем. Я уже не говорю про оперативно-плановые отделы, командный пункт, различные секции. Там, к примеру, секции С2 разведки в бригаде вообще не было, как и многих других секций. Дальше мы собрали почти весь офицерский состав управления бригады, объяснили, кто мы, зачем мы сюда пришли, нашу стратегию и тактику развития подразделения, что мы будем пытаться менять в ближайшее время и дальше. Мы объясняли, что бригада должна работать по стандартам 3-го армейского корпуса", - заявлял в одном из интервью Фокин.

В свою очередь, многие офицеры из других армейских подразделений, не входящих в Третий корпус, скептически относятся к кадровым инициативам Билецкого.

"Ни я, ни мои сослуживцы не верят, что чистки командного состава в 3-м корпусе проводятся ради эффективности подразделений. Дело в том, что Билецкий со товарищи не первые и не последние, кто зачищает структуры, попавшие в подчинение. Это старая традиция в украинской армии – убирать "чужих" и ставить своих на ключевые должности, для полного подчинения. Например, когда ушел Залужный, Сырский провел кадровые зачистки, массово поменяв командиров начиная с комбригов до начальников направлений. Если Билецкого вдруг назначат главкомом ВСУ, то он точно также попытается "перепрошить" и всю армию, как он пытается "перепрошить" сейчас 3-й корпус. Фактически превратив все войско в "армию Билецкого", расставив верные себе кадры на ключевые должности, начиная от Генштаба и заканчивая комкорпусами и комбригами. Хотя сделать это в масштабах ВСУ будет куда труднее. Многие командиры его как авторитета не воспринимают", – высказал мнение о кадровых переменах в Третьем корпусе подполковник ВСУ Андрей К.

Эффективность кадровых чисток, который проводит Билецкий, безусловно покажет только время и ближайшие боевые действия на фронте.

Но в целом подход к работе с кадрами в плане выдвижения на главные позиции своих близких соратников у командира 3-го корпуса просматривается вполне четко.

И он тем более показателен с учетом политических амбиций самого Билецкого.



В политкругах уже прошел слух, что Билецкого Зеленский может назначить главкомом с прицелом на будущие выборы, чтоб он отбирал голоса у Залужного.



Но политолог, близкий к Офису президента, к этой идее относится скептически.



"Если Билецкого назначат главкомом ВСУ он станет конкурентом не столько Залужному, сколько Зеленскому, так как сам превратится в нового "Залужного" - главкома с политическими амбициями. Причем он будет "Залужным" в квадрате и даже в кубе. Залужный – человек очень осторожный, политические абмиции у него проявились сравнительно недавно. И, несмотря на слухи, до сих пор до конца непонятно – решится ли он на самостоятельную политическую игру. В отношении же идейного ультраправого политика, основателя партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого таких сомнений быть не может. Позиция главкома ВСУ в качестве трамплина для старта в топ-политику сейчас в Украине - это позиция номер один. И если Билецкий там окажется, то он использует шанс по полной программе. Причем вопрос уже будет стоять не по поводу выборов, которые вообще неизвестно когда будут, так как война продолжается. Просто в какой-то момент Билецкий, если он действительно сможет "перепрошить" под себя армию, как он это сейчас делает с 3-м корпусом, может задаться вопросом – "а зачем для прихода к власти выборы, если у меня есть армия". В истории такое бывало уже многократно", - говорит политтехнолог.