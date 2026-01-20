Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Атака шла на объекты энергетики.

В Киеве после атаки без тепла остались половина многоэтажек, более 300 тыс. домов - без света, а левый берег без водоснабжения.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе без тепла остались 5635 многоквартирных домов.

"Почти 80 процентов из них - здания, в которые теплоснабжение было восстановлено с 9 января", - пишет Кличко.

Отметим, что по состоянию на начало 2026 года в Киеве насчитывается около 12 тысяч многоквартирных домов.

Левый берег столицы остался без водоснабжения. В Киевводоканале сообщили, что без водоснабжения остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. На Троещине, в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах уменьшен напор воды. В Печерском районе вода есть только в отдельных зонах.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве после ночной атаки без света остались 335 тысяч домохозяйств, на данный момент половине свет уже восстановили.

Без света остаются 173 тысяч абонентов. Продолжаются аварийные отключения.

В Днепровском районе Киева в результате атаки пострадала одна женщина, она находится в стационаре одной из столичных больниц. В том же районе в результате попаданий были повреждены нежилые помещения по нескольким адресам. Вследствие падения обломков также пострадало здание начальной школы, без возгорания. Повреждены окна в нескольких жилых домах. Также зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию, горели автомобили.

Другие последствия российского удара

Вероятными целями атаки снова были ТЭЦ, по которым били беспилотники.

В Ровенской области после повреждения объекта критической инфраструктуры без света остались более 10 тысяч человек.

Также был прилет по объекту инфраструктуры на Винничине.

В Черниговской области удары пришлись по объектам энергетики и связи.

В Одесской области в поврежден объект энергетической инфраструктуры. В Черноморске беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.

В Полтавской области сообщают об ударе по промышленному объекту, который тушили два пожарных поезда.

В Днепропетровской области повреждены объект инфраструктуры, предприятие, многоквартирный жилой дом и автомобили. В самом Днепре из-за ночной атаки повреждена крупная котельная. Без тепла остались около сотни домов, сообщил мэр города.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовилась к массированному удару по Украине.

Война в Украине идет 1427-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 20 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве больше недели продолжается масштабный блэкаут, также около сотни домов в столице имеют проблемы с отоплением. Кроме того, РФ нанесла очередные удары по энергетике в Харькове и Одессе.