Вчера Евросоюз отказал Украине в ускоренном вступления в ЕС в 2027 году.

О гарантиях вступления в 2027 году публично просил Зеленский. Этот же пункт содержался и в мирном плане Трампа по завершению войны в Украине.

В СМИ распространена трактовка, что Европа таким образом показывает Вашингтону, что ей нельзя диктовать когда какая страна должна присоединяться к ЕС. Кроме того, есть еще момент со странами Балкан, которые уже давно стоят "в предбанники" ЕС, но их вступление постоянно оттягивают. И быстрая евроинтеграция Украины будет выглядеть для них как повод требовать такого же отношения и к себе.

Безусловно, все эти моменты наверняка присутствуют. Но есть еще один важнейший вопрос, который, в целом, определяет политику Евросоюза в отношении Украины. И о нем также пишет западные СМИ.

"Украина может перестать активно проводить требуемые реформы, например борьбу с коррупцией, если ей уже будет предоставлено членство в ЕС", - написало агентство "Рейтерс" накануне решения ЕС по отказу Украине в гарантированном членстве в 2027 году.

Что это за требования в общем и целом стало понятно, еще из обнародованного в ноябре прошлого года доклада Европейской комиссии "Пакет расширения".

Там основной акцент делался на фактическое подчинение европейским структурам украинской правоохранительной системы через институт "международных экспертов", которым должно быть поручено отбирать руководителей правоохранительных органов, вплоть до регионального и местного уровня. А также на обеспечении "полной независимости антикоррупционных структур" - НАБУ и САП.

А недавно в близких к грантовым кругам украинских СМИ был опубликован документ, в котором, как утверждается, изложены более расширенные требованиями Европейского союз, входящие в три из шести тематических блоков (переговорных кластеров), на которые разделен процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС (к слову, официально эти переговоры еще не начались, так как процесс блокирует Венгрия).

Подлинность содержания этого документа европейцы публично не подтверждали, но и не опровергали.

Первый кластер (по порядку №1) касается продолжения "комплексной реформы системы правосудия", под которой понимается продолжение перестройки судебной системы, органов прокуратуры и других правоохранительных органов по избранным европейцам моделям. На этом направлении также требуется усиливать "независимость" Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ВАКС, которые в украинском истеблишменте с момента их создания считаются инструментом западного влияния на систему госуправления страны.

От Украины также требуют продолжать "комплексную реформу Государственного бюро расследований". Имеется в виду вовлечение в эту самую реформу "независимых экспертов, предложенных международными партнерами". Исходя из того, что звучало на этот счет ранее, с участием международников должен проводиться конкурс на директора ГБР по примеру Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Кластер "Внутренний рынок" (№2) посвящен началу постепенного перевода украинского рынка на основные правила и стандарты, регулирующие функционирование экономики ЕС.

Третий кластеру (но по порядку это №6) "Внешние отношения" должен подтвердить "преданность Украины ценностям ЕС". От Украины требуют представить в Еврокомиссию полный перечень международных соглашений с "целью приведения этих договоров в соответствие с нормами Евросоюза с момента присоединения".

Кроме того, в требованиях содержится пункт о введении в украинское законодательство "в соответствии с acquis ЕС" условий выполнения решения Европейского суда по правам человека от 1 июня 2023 года, которое обязывает Украину признать однополые партнерства.

Хоть этот и некоторые другие подобные пункты наверняка вызовут в обществе бурное обсуждение, однако ключевой момент, безусловно, первый кластер. Так как выполнение его требований будет означать фактическую потерю контроля стороны украинских властей над правоохранительной системой, а также судами. Если к этому добавить еще и внедряемый в госкомпаниях институт "независимых членов набсоветов", то из под контроля правительства могут быть выведены и ключевые сектора экономики.

Естественно, все эти требования вызывают тихий саботаж власти, который выражается, в частности, в торможении законов о реформе силовых структур.

"Европа это видит, а потому и не хочет давать никаких гарантий по вступлению Украины в ЕС. Во-первых, никакого вступления быть не может пока идет война. Во-вторых, никакого вступления, с точки зрения европейцев, быть не может до тех пор, пока Украина не будет перестроена по их лекалам и не будет установлен плотный контроль над внутренними процессам, чтоб исключить возможность появления нового "Орбана". Украинская власть этому сопротивляется, добиваясь вступления в ЕС "авансом". То есть - "сначала вступление, а потом реформы". Но Брюссель на это не идет, понимая, что если Киев получит вступление, то о реформах он тут же забудет. И, как показывает пример Венгрии, сильных рычагов заставить непослушных членов что-либо делать у евроструктур нет. В Европе хотят полной перезагрузки украинского государственного проекта. И только после этого могут говорить о вступлении. Хотя даже и в таком случае будет много проблем по переговорам с отдельными членами - Польшей, Венгрией, Словакией и другими. Один лишь вопрос что делать с украинским сельскохозяйственным экспортом может привести к многолетним баталиям. Наконец почему-то все забывают о США. А у Трампа может быть совсем другое, отличное от европейцев, видение украинского государственного проекта. Тем более, он уже положил глаз украинские месторождения полезных ископаемых, а потому, наверняка, захочет влиять на процессы внутри страны", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

Один из нардепов "Слуги народа" подтверждает, что во власти недовольны выдвигаемыми требованиями.

"Давайте называть вещи своими словами: речь идет о фактическом лишении суверенитета страны", - говорит нардеп.

Есть сомнения и в среде украинского бизнеса.

"Под лозунгами борьбы с коррупцией и внедрения европейских стандартов ЕС пытаются устроить зачистку украинского бизнеса. Сначала крупного, а потом и остального. Нам будут навязывать бездумные регуляторные и налоговые нормы, которые уже применяются в ЕС и привели экономику Европы в состоянии стагнации. А для нашего бизнеса это просто будет губительно. Думаю, что когда будет обнародован полный перечень требований по вступлению Украины в ЕС, то у многих в Украине возникнет вопрос - а нудно ли нам туда вообще вступать на таких условиях", - говорит в разговоре со "Страной" один из крупных украинских предпринимателей.

Подробности о перспективах евроинтеграции Украины читайте в статье "Страны".

Под диктовку гранта

Формально переговоры, открывающие кластеры для Украины, не были открыты из-за вето Венгрии, в отношениях с которой сейчас серьезная напряженность.

Однако еврочиновники предложили идею frontloading - это можно перевести как "опережающая подготовка", когда страны-кандидаты в члены ЕС начинают процесс достижения нужных критериев еще до запуска вступительных переговоров.

Набор первого набора требований Киеву передали в неофициальном порядке, что подтвердила в интервью "Европравде" еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (но не подтвердила, хотя и не опровергла опубликованное ЕП содержание этих кластеров).

Она также спрогнозировала, что оставшиеся три кластера будут открыты в первом полугодии 2026 года.

Возможно, тут надежда на смену власти в Венгрии, где в апреле состоятся парламентские выборы.

Перейдем к самим кластерам. "Основы" (№1) отличаются от двух других тем, что в нем зафиксированы не только критерии, по достижению которых закрываются переговоры по этому тематическому блоку, но и промежуточные критерии, по которым оценивается прогресс страны в выполнении заданий кластера. И, согласно документу, список этих условий не меньше, чем "закрывающих критериев".

По своему характеру часть из них представляют собой давние требования к украинской власти со стороны Запада и его лоббистов внутри Украины.

Так, в рамках совершенствования системы правосудия Украине предлагается еще больше усилить в ней роль т.н. "независимых экспертов", отбираемых международными партнерами - то есть западными странами из числа иностранцев или лояльных украинских граждан.

Одно из предлагаемых решений - "неотложно" расширить с привлечением "международников" состав комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - органа, отвечающего за отбор, оценивание и карьерные решения в отношении судей.

Другое - привлечь иностранных экспертов к "комплексной реформе" ГБР. Подробности не даются, но, судя по всему, речь пойдет о модели БЭБ. Напомним: руководителя бюро отобрала конкурсная комиссия в составе трех представителей правительства и трех международников, чей голос имеет решающее значение.

Процедуру отбора и увольнения генпрокурора и прокуроров высшего уровня также требуется сделать "более прозрачной" и "основанной на заслугах". Еще нужна-де "эффективная периодическая оценка деятельности судей и прокуроров на основе четких и объективных правил и критериев оценки".

Что конкретно имеется в виду, непонятно, и это дает свободу маневра европейцам, которые могут на ходу менять требования. И нельзя исключать, что органам прокуратуры в какой-то момент тоже "понадобятся" иностранные эксперты.

В этом тематическом блоке говорится и о создании нового административного суда "после тщательного и надежного отбора судей при участии независимых экспертов". Означает ли это критерий, что нужно в придачу к новым Специализированному окружному административному суду (СОАС) и Специализированному апелляционному административному суду (СААС), созданным осенью прошлого года, нужен еще некий третий судебный орган? Ответа нет. СОАС и СААС тоже еще не заработали. Высшая квалификационная комиссия судей пока только проводит конкурс на должности в оба суда.

Конституционный суд (КСУ) работает, но кворум нестабилен. За влияние с грантовыми кругами на этот суд борется Офис президента.

Пункт о необходимости "усовершенствовать законодательство, регулирующее работу КСУ" и обеспечить кворум путем назначения на должности судей кандидатов, прошедших "международную проверку" с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, свидетельствует: борьба за этот суд далеко не закончена.

Антикоррупционная вертикаль заслужила отдельного пункта в первом тематическом блоке. В документе антикорорганы названы "независимыми и эффективными" и имеющими "ключевое значение". Результаты их работы в 2025 году оцениваются "позитивно". Украину призывают и дальше совершенствовать свои возможности и опыт борьбы с коррупцией". Что требуется сделать для НАБУ/САП?

"Усиление независимости, эффективности работы и институциональной способности специализированных антикоррупционных органов (как в части предотвращения, так и в части противодействия коррупции), в частности путем расширения подследственности НАБУ на все государственные должности с высоким уровнем коррупционных рисков, а также предоставления САП полномочий возбуждать уголовные производства в отношении народных депутатов без предварительного согласия генерального прокурора", - говорится в документе.

Подобного нововведения добиваются грантовые круги при поддержке Запада уже давно, однако существует серьезное сопротивление, прежде всего - в Раде. Как говорят собеседники в депутатском корпусе, давление антикорорганов сегодня на народных избранников не идет ни в какое сравнение с тем, что будет, если НАБУ/САП смогут действовать без тормоза в виде генпрокурора.

"Не зря ж эти же прекрасные люди предлагают на открытом конкурсе генпрокурора выбирать. С таким генпрокурором вообще никакого парламентаризма не будет, Рада станет бешеным принтером, который будет выдавать один за другим законы. Никто не посмеет, например, сопротивляться МВФ, и "самоубийственным" для депутатов предложениям ввести НДС для ФЛП, налоги на OLX и посылки", - говорит собеседник из фракции "Слуги народа", прогнозируя "проблемы" с прохождением законодательных инициатив такого плана в парламенте этого созыва.

И еще один критерий среди предварительных наверняка привлечет к себе внимание. Имеется в виду пункт о введении в украинское законодательство "в соответствии с acquis ЕС условий выполнения решения Европейского суда по правам человека от 1 июня 2023 года, которое обязывает Украину признать однополые партнерства.

Как писала "Страна", после всплеска внимания к этой теме, связанного с внесением инициативной группой во главе с народным депутатом Инной Совсун ("Голос") в марте 2023-го проекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств" (РП), подвижек в вопросе внедрения РП нет. Законопроект лежит в долгом ящике и вроде бы должен оставаться там еще долго, так как политической воли на его принятие нет. Сомнительно, что ситуация может измениться, так как политика живет ожиданием выборов, а в преддверии оных лоббировать такой закон, учитывая контекст войны и неоднозначное отношение общества, чревато.

Если бегло пройтись по остальным пунктам, то еще есть требования продолжать реформу пенитенциарной системы, обеспечить "политическую, финансовую и административную независимость и полномочия" Счетной палаты, усилить "свободу выражения взглядов" и свободу и плюрализм СМИ, дальше реформировать Агентство по возвращению и управлению активами (ARMA), углублять борьбу с незаконным оборотом наркотиков, активнее работать с легальной и нелегальной миграцией, согласовывая свое законодательство с Шенгенским acquis (это теоретически может привести к требованию принимать у себя часть беженцев из Азии и Африки, от которых отказывается Западная Европа) и т. д.

Рада будет не рада

В кластерах "Внутренний рынок" и "Внешние отношения" упор делается на критериях, связанных с экономикой и отношениях с Евросоюзом. Однако, исходя из того, что они закрывают переговоры в этих кластерах, еврочиновники не будет настаивать на их первоочередном достижении.

Упор будет делаться на предварительных критериях "Основ", вокруг которых, как предполагают источники в Раде, сейчас развернется активность.

И, возможно, неофициальный характер самого документа может стать важным фактором.

"Ситуация выглядит следующим образом: в СМИ "слили" некий документ, который официально не подтвержден. Есть серьезные подозрения, что важную его часть составляют "хотелки" грантовых кругов, которые хотят таким образом их легитимизировать. Повторяю: официально ЕС ничего выставлял Украине, которая не давала согласие все это даже обсуждать. Хотя волей-неволей мы это делаем", - говорит народный депутат от СН из лагеря критиков "грантовиков".

По его мнению, подобный подход может осложнить путь законодательных инициатив, выдвинутых по некоторым темам кластеров.

Впрочем, проблема может быть даже не в значительном сопротивлении намерениям Запада взять государственное управление в Украине под еще больший контроль, а в том, что парламент на протяжении уже нескольких месяцев работает из рук вон плохо из-за политических пертурбаций прошлого года.

Множество депутатов ходят на допросы в НАБУ, что, по выражению одного из них, "отбивает охоту к плодотворной парламентской работе". Вернуть Раду в рабочее состояние не удается даже такому опытному "кнуту", как лидера фракции СН Давид Арахамия, тем более он сейчас занят в переговорах с Россией.

Это ставит под угрозу евроинтеграцию - во всяком случае, в спорной для части парламентариев части. Впрочем, это может быть и на руку отдельным странам в Евросоюзе и не только Венгрии, которые в силу своих интересов не в восторге от быстрого сближения с Украиной, чьи аграрные мощности способны подорвать благополучие фермеров во многих частях ЕС. При таком отношении сторон события могут легко зайти в долгосрочный тупик.

А где здесь Трамп?

При рассмотрении требований, которые выдвигаются к Украине по членству в ЕС часто упускают один важный момент - позицию по всем этим вопросам США во главе с президентом Трампом.

Ранее позиция эта была полностью идентична той, что транслировала Европа. Брюссель и Вашингтон выступали по основным требованиям к Киеву единым фронтом.

Но что будет сейчас, когда наметился явный раскол между США и Европой по целому спектру вопросов. В том числе, например, и по условиям завершения войны в Украине?

"Безусловно, Трамп не будет возражать против усиления инструментов внешнего контроля над украинской властью, правоохранительными органами и судами. Однако захочет ли он, чтоб этот контроль был в руках у европейцев, которых он откровенно презирает, или же у грантовых структур, связанных с Демпартией США? Зачем ему это? Он сам имеет свой интерес к Украине. К разработке полезных ископаемых, например. А потому, если конечно удержится у власти, наверняка постарается вставить свои пять копеек. Как ни парадоксально, эта ситуация будет выгодна и украинской власти, которая сможет играть в свою любимую многовекторность. Только теперь играя на противоречиях американцев и европейцев. Но, конечно, пока все это теоретизирование. Основной вопрос - как и когда закончится война и на каких условиях. Это и определит дальнейшие отношения Украины с ЕС, США и другими мировыми игроками", - говорит источник в дипломатических кругах.