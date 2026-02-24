Евросоюз не может назвать сроки вступления Украины в содружество.

Об этом заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.

"Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определённый ориентир, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны назвать дату пока невозможно, но, разумеется, поддержка, благодаря которой вы сможете достичь своей цели, безусловно, будет предоставлена", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, Вашингтон и Киев обсуждают вступление Украины в Евросоюз в 2027 году в случае мирного соглашения. В то же время, по данным СМИ, сами европейцы не поддерживают такой подход.

Ранее президент Сербии Александар Вучич говорил, что четыре страны будут против ускоренного вступления Украины в ЕС согласно мирному плану США. Речь шла о Польше, Чехии, Венгрии и Словакии.

