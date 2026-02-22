Решение Верховного суда США отменить большинство введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин против импортных товаров наносит по президенту Соединенных Штатов Америки удар колоссальной силы. В первую очередь – удар политический.



Трамп, безусловно, может и далее вводить пошлины, используя для этого другой правовой механизм, чем тот, что заблокировал суд (что президент уже и делает). Однако нет никаких гарантий, что и он не будет затем отменен в судебном порядке. Кроме того, многие другие механизмы введения тарифов более трудоемки, так как требуют проведения предварительных расследований или же согласования с конгрессом.



И потому решение суда, судя по всему, будет иметь крайне серьезные последствия для Трампа и США.



1. Пошлины, которые вводил Трамп, были ключевым элементом его глобальной стратегии по решению главных проблем Америки, от чего прямо зависит сохранение Штатами глобального лидерства. Вводя пошлины и навязывая другим странам неравноправные торговые договора, Трамп пытается вернуть производство в Штаты, чтобы повернуть вспять стратегически ослабляющий процесс Америку процесс деиндустриализации, а также вывести в плюс хронически дефицитный торговый баланс. Попутно пополняя казну за счет пошлин, чтобы решить еще одну грандиозную проблему – огромный дефицит бюджета, покрывать который приходится за счет раздувания и без того огромного госдолга. И на удивление быстро эта политика начала приносить свои плоды в виде резкого ускорения экономического роста. Во втором квартале ВВП вырос на 3,8% в годовом исчислении, а в третьем квартале темпы ускорились до 4,4%, что стало самым высоким показателем за последние годы. Правда, в последнем квартале темпы роста снизились, но тому была своя причина – сокращение госрасходов из-за шатдауна. Однако, общего тренда это не меняло. И экономические успехи Трамп вполне мог конвертировать в победу своей партии на промежуточных выборах в конгресс. И теперь, получается, президента решением Верховного суда "подбили на взлете".

2. Главная проблема с решением суда не в том, что Трамп не сможет больше вводить пошлины – сможет, просто на других основаниях. Но теперь у стран, против которых были введены пошлины, пропало ощущение "неотвратимости наказания". То есть бессмысленности попыток отыграть назад тарифы без существенных уступок американцам. А именно это чувство и пытался всеми силами породить в других странах Трамп. Что и приносило свои плоды – многие страны соглашались идти на уступки Вашингтону по разным вопросам, подписывая заведомо невыгодные для себя торговые соглашения с Америкой. Конкретный пример – Евросоюз. Но теперь, после решения суда, переговорные позиции Трампа сильно ослабли. И в мире возникло предположение, что тарифы могут отыграться назад. И вот уже ЕС готовится заморозить процесс ратификации подписанного ранее торгового соглашения с США, а Индия притормозила переговоры. Более того, непонятно, с чем теперь Трампу ехать через месяц в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. КНР, основной торгово-экономический противник Штатов, теперь сможет вести переговоры куда увереннее и не соглашаться на серьезные уступки в рамках возможных сделок с Трампом.



3. Побочным негативным эффектном от решения Верховного суда станет возможность исков от американских компаний к правительству с требованием компенсировать ущерб от введенных пошлин. А это сотни миллиардов долларов для и без того дефицитного федерального бюджета.

4. Тревожным звонком для Трампа стало то, что за негативное для него решение Верховного суда проголосовали несколько судей, которые считались близкими к республиканцам. А это может свидетельствовать о нарастании раскола в партии. То, что республиканский истеблишмент не любит Трампа, ни для кого не новость. Но после решения суда стало понятно, что эта борьба переходит уже в фазу почти открытого антитрамповского бунта. Что прямо скажется на устойчивость команды и всей конструкции власти президента США. И еще более усложнит задачу удержать большинство в конгрессе на промежуточных выборах.



5. Возникшие внутриполитические проблемы Белого дома могут сказаться и на его внешнеполитических действиях. Например, по поводу Ирана. Уже возникла теория, что теперь Трамп может ускориться с нападением, чтоб отыграть потерю очков внутри страны военно-геополитическими успехами. Однако эта логика может сработать и ровно в обратную сторону. Мы уже неоднократно писали, что атака против Ирана сопряжена лично для Трампа с огромными рисками, если война затянется и приведет к большим жертвам среди американцев. Да и даже в случае быстрого успеха это сильно рейтинг Трампа внутри страны не поднимет (подавляющее большинство американцев войну с Ираном либо не поддерживают, либо относятся к вопросу равнодушно). А в случае затягивания боевых действий происходящее может стать политической катастрофой и для Трампа, и для трампизма, приведя к тотальному разгрому республиканцев на выборах в конгресс с последующим импичментом и уголовным делом против нынешнего президента США. Кроме того, если от соратников-республиканцев подоспела "подстава" с решением Верховного суда, то можно только представить, сколько таких "подстав" будет в ходе войны. Все это не значит, что Трамп откажется от операции против Ирана в ближайшее время, однако, вполне возможно, что внутриполитические проблемы добавят аргументов в пользу того, чтобы с войной повременить. По крайней мере до тех пор, пока не будет гарантирован ее быстрый успех (например, в случае новой волны акций протеста в Иране). Хотя, естественно, не факт, что эти аргументы на Трампа подействуют.



6. Что касается Украины, то тут также влияние может быть двоякое. С одной стороны, нарастание внутренних проблем, не исключено, отвлечет Трампа от темы и минимизирует его готовность активно проталкивать мирное соглашение через, например, давление на Киев, чтобы тот пошел на уступки по территориям. Зеленский, к слову, в последние дни несколько осмелел в плане риторики по поводу действий Вашингтона. Если ранее он постоянно повторял, что вывод украинских войск из Донецкой области требует только Москва и опровергал, что аналогично поступает и Вашингтон, то в пятницу он заявил, что американцы и россияне по этом вопросу давят на Киев совместно. Вполне возможно, что теперь у украинских властей возникнет ощущение, что Трамп сильно ослаб, а потому и не стоит идти на какие-либо серьезные уступки по его требованиям ("все равно он нам уже ничего не сделает"). Хотя влияние отмены тарифов может оказаться и другим – активизация усилий Вашингтона по побуждению сторон к заключение мирного соглашение, чтобы показать значимый геополитический успех. Тем более, что задача эта более простая и куда менее опасная, чем война в Иране.