Президент США Дональд Трамп решил поднять введённую им вчера торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов.

Сообщение об этом появилось на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

"Я, как президент Соединённых Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышаю 10-процентный глобальный тариф для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякого возмездия (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%. В течение ближайших нескольких месяцев администрация Трампа определит и введёт новые, юридически допустимые тарифы", – написал он.

Напомним, вчера Верховный суд США отменил почти все торговые пошлины, которые Трамп ввел до этого.

Глава Белого дома негативно отнесся к решению суда, не только называя его позором, но также используя нецензурную лексику в адрес судов.

Также мы сообщали, что американский министр финансов Скотт Бессант призвал соблюдать торговые сделки с Трампом, несмотря на вердикт Верховного суда.

