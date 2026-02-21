Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны соблюдать заключенные с американским лидером Дональдом Трампом торговые договоренности, несмотря на решение Верховного суда об отмене пошлин.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Я полагаю, все будут соблюдать свои договоренности. Существует и альтернатива, которую Верховный суд вновь подтвердил как право президента - жесткие меры. Он имеет право ввести полное эмбарго. Может просто отрезать страны от торговли или запретить целые категории товаров. Я бы призвал все страны соблюдать свои договоренности по пошлинам с США и двигаться вперед", - сказал Бессент.

Он добавил, что решение Верховного суда по пошлинам стало серьезным ударом для страны, лишило Трампа важного рычага влияния.

"Сегодня американский народ потерпел поражение, так как лишение президента Трампа важного рычага в рамках полномочий IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - Ред.) стало серьезной потерей для всей страны",- заявил министр.

При этом, по его словам, решение Верховного суда не отразится на общих доходах США от пошлин. Он добавил, что по итогам 2026 года власти Соединенных Штатов ожидают рост ВВП на 3,5%.

Напомним, вчера Верховный суд США отменил все торговые тарифы, введенные Трампом.

Тем временем в Евросоюзе депутаты созывают срочное заседание для пересмотра торговой сделки с США. Отметим, что тарифы Трампа, в том числе, были введены и против ЕС, что вынудило европейцев пойти на невыгодное для них торговое соглашение с США. Теперь же, после отмены тарифов, судя по всему, европейцы могут попытаться "отыграть назад" с этим соглашением и отказаться его ратифицировать.