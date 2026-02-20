Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о введении 10%-ной глобальной пошлины на ввозимые в США товары сверх уже действующих тарифов.

Соответствующий фрагмент выступления американского лидера публикуют политические телеграм-каналы.

По словам Трампа, новый тариф на импорт будет выше обычного уровня и заявил, что "глубоко разочарован" решением Верховного суда США, признавшим незаконными введённые им пошлины.

"Решение Верховного суда США по тарифам вызывает глубокое разочарование. Мне стыдно за некоторых членов суда – по-настоящему стыдно – за то, что им не хватило смелости поступить так, как правильно для нашей страны. Демократы в составе суда в восторге, но они автоматически голосуют против. Как и в Конгрессе, для них это автоматическое "нет". Они против всего, что делает Америку сильной, здоровой и снова великой. По моему мнению, суд оказался под влиянием иностранных интересов и политического движения, которое гораздо меньше, чем многие думают. Это небольшое движение", – сказал Трамп.

"Другие страны годами грабили нас, и они в восторге от отмены тарифов. Они танцуют на улицах, но, уверяю вас, танцевать им осталось недолго", – добавил президент США.

Ранее, журналисты узнали, как Трамп отреагировал на отмену введенных им пошлин.

Напомним, возможно, США придётся вернуть доходы от торговых пошлин, раз суд признал тарифы Трампа неправомерными.