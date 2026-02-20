Появились подробности о том, как американский президент Дональд Трамп узнал о решении Верховного суда США отменить введенные главой Белого дома масштабные пошлины.

Об этом рассказали журналисты телеканала CNN.

"Завтрак проходил хорошо. Они работали вместе, а затем президент Трамп разозлился. Он начал ругаться по поводу решения, не только называя его позором, но и атакуя суды – в один момент, как сообщается, он сказал "эти ё@аные суды", используя нецензурную лексику", – сообщает телеканал.

Напомним, сегодня Верховный суд США отменил все торговые тарифы, введенные Трампом. Суд счел незаконными пошлины, введенные президентом США на основании федерального закона, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

В свою очередь Трамп назвал решение Верховного суда позором. Также он заверил, что у него имеется резервный вариант действий в связи с решением суда.

Как мы писали, еще в сентябре прошлого года Апелляционный суд США признал незаконными большинство пошлин Трампа.

Недавно Трамп говорил, что Вашингтону придётся вернуть полученные от пошлин доходы, если Верховный суд США признает незаконными действия Белого дома в торговой политике.