Министерство юстиции США консультировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционнуя прокуратуру (САП) по расследованию дела бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом говорится в межведомственном отчете конгрессу США, пишет народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Министерство юстиции США (DoJ) продолжало предоставлять САП стратегические консультации и советы по конкретным делам, финансируемые INL, что, по словам DoJ, позволяло САП эффективно обрабатывать важные дела, связанные с коррупцией в государственной энергетической компании Украины (очевидно, речь идет об "Энергоатоме" - Ред.) Юридический советник DoJ и ФБР встречались с НАБУ для наставничества по делам, обсуждения возможных схем взяточничества или отмывания денег и координации по поводу отслеживания средств, изъятых в расследовании", - говорится в докладе.

Кроме того, Миндич в отчете конгрессу назван бывшим бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского, который мог воровать средства международной помощи.

"Среди фигурантов расследования по делу "Энергоатома" - Тимур Миндич, бывший бизнес-партнёр президента Зеленского, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, министр энергетики и министр юстиции. Позднее Миндич покинул страну, а министр юстиции, бывший министр энергетики и глава Офиса президента подали в отставку", - говорится в американском документе.

Там упоминается, что "Энергоатом", в котором была разоблачена коррупционная схема минимум на 100 миллионов долларов, не только производит половину всей электроэнергии Украины, но и управляет международной помощью, направленной на укрепление украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается российским воздушным атакам, вызывающим масштабные отключения электроэнергии.

Напомним, накануне НАБУ дало понять, что схему Миндича покрывали на самом верху украинской вертикали власти.

О политических последствиях этого дела для Зеленского мы рассказывали в отдельном материале.