Хакеры осуществили кибератаку на интернет-магазин монет Национального банка Украины и взломали его. Атака была проведена на компанию-подрядчика, из-за чего площадка теперь не работает.

Об этом сообщил сам НБУ.

Ранее о проблемах с сайтом писали пользователи в соцсетях, а нумизматы сообщали, что монетный магазин регулятора, в котором Нацбанк торгует своей продукцией, не работает с 16 февраля. Однако официально эту информацию НБУ подтвердил только сегодня.

Нацбанк признал, что взломщики могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина: получить их имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты и доставки нумизматической продукции.

Экономист Владимир Компаниец заявил в своем Фейсбуке, что могла произойти утечка данных около 270 тысяч пользователей.

"270 тысяч строк с персональными данными украинцев, из них 487 - это работники НБУ, плюс хешированные с солью пароли людей", - написал эксперт.

В связи с предполагаемой утечкой НБУ посоветовал пользователям сайта сменить свои пароли, если они пользовались ими еще и на других ресурсах.

В заявлении НБУ также предупредил, что преступники могут воспользоваться украденными клиентскими данными, и уточнил, что его работники:

не посылают письма с просьбой подтвердить данные;

не звонят для уточнения информации о платежных картах;

не просят оплатить заказ альтернативными способами;

не посылают ссылки для срочной верификации.

Если кто-либо будет обращаться от имени Национального банка с подобными требованиями, настоятельно рекомендуется не поддаваться на обман.

Что касается взломанного интернет-магазин монет НБУ, то когда он возобновит работу, в Нацбанке пока не сообщают.

