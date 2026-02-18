По трубопроводу "Дружба" заблокированы поставки нефти в сторону Европы. В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекратила экспорт дизельного топлива в Украину. Также он пригрозил ограничить ещё и поставки электроэнергии, если Киев не разблокирует транзит нефти по "Дружбе".

Вслед за Словакией об остановке поставок дизеля в Украину заявила Венгрия.

Что это значит для украинских рынков - топливного и электроэнергии?

Учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин заверил, что никакого коллапса с топливом из-за выпавших поставок из Словакии и Венгрии не будет.

"В последнее время с этих направлений много не завозили. У импортеров есть возможность оперативно заместить эти объемы", - сказал Леушкин.

По данным "НафтоРынка", в январе 2025 года на словацкое направление пришлось 9,4% поставок, а в январе текущего года - 11%. Из Венгрии в 2025 году в Украину завезли около 630 тысяч тонн топлива, что составляет 9% общего баланса рынка. То есть в прошлом году речь шла о почти 20% рынка.

Однако в последнее время источники импорта дизельного топлива в Украину немного изменились.

"Поставщики сделали ставку на продукцию концерна Orlen из Польши и Литвы, также много везут из Румынии и Греции", - сообщил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По данным профильной площадки Enkorr, на оптовом топливном рынке ходят слухи, что остановка поставок дизеля может растянуться на срок от одной-двух недель до двух месяцев. И уже в феврале украинский рынок может недополучить около 30-35 тысяч тонн дизельного топлива.

Но, по словам Рябцева, европейский рынок сейчас перенасыщен дизелем, в том числе из-за больших поставок ресурса из США, поэтому в январе цена на него в ЕС падала. В феврале эта тенденция продолжается. Например, с 9 по 13 февраля европейские котировки на дизель снизились в среднем на 17,5 долларов на тонне и опустились ниже 700 долларов.

В Украине, несмотря на увеличение потребления примерно на 20% из-за масштабных перебоев с электроэнергией и массовой закупкой дизеля для генераторов, оптовый рынок также в профиците, сказал Рябцев.

"Однако ситуация на розничном топливном рынке сейчас крайне специфическая. Крупные сети зарабатывали больше, чем сейчас, разве что в лихие 1990-е. Идет монополизация рынка, из него массово вытесняют небольшие региональные сети и мелкие АЗС. В некоторых регионах, в частности, прифронтовых, уже образовались серые зоны, где заправок нет на десятки километров. Одна из причин - пролоббированные крупными сетями авансовые налоговые платежи с каждой АЗС от 30 до 60 тысяч гривен в месяц, что многим не по карману. Поэтому остановку поставок дизеля из Словакии и Венгрии крупные розничные продавцы могут использовать как повод, чтобы повысить цены", - отметил Рябцев.

Эксперты не исключают, что розничные продавцы могут повысить цены минимум на 10%. При этом, как сообщил Рябцев, уже сейчас стоимость топлива в Украине на 6-7 гривен за литр выше экономически обоснованной.

Что касается угроз Фицо остановить ещё и поставки электроэнергии в Украину, то последствия в случае их воплощения, по мнению Рябцева, могут быть более существенными, чем в ситуации с дизелем.

"Из Словакии мы действительно поставляем большие объемы электроэнергии, плюс у нас остро дефицитная система", - сказал эксперт.

По данным ExPro, а феврале Украина импортировала из Словакии 147 МВт-часов - это 18% всех поставок. К слову, Венгрия является еще более крупным поставщиком электроэнергии в Украину: в феврале она обеспечила 50% импорта - 402 тысячи МВт-часов. Если начнутся перебои с поставками электроэнергии с этих направлений, то быстро закрыть такие объёмы за счёт других стран вряд ли удастся, считают эксперты. Придётся задействовать больше аварийного импорта, а такой ресурс стоит дороже, чем поставки по контрактам.