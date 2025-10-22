Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал надежду, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) выведет из строя нефтепровод "Дружба", через который Венгрия получает российскую нефть.

Так Сикорский заявил, отвечая в соцсети X венгерскому коллеге Петеру Сийярто который прокомментировал новость, в которой Сикорский не исключил, что польский суд может постановить посадить самолёт с главой РФ Владимиром Путиным и арестовать его после захода в авиапространство Польши.

"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу премьера Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"?" – написал Сийярто.

"Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадьяр, наконец-то сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", – ответил Сикорский.

Заявление польского министра прокомментировала спикер российского МИД Мария Захарова, которая назвала его "Усамой бен Сикорским", сравнив с террористом, ответственным за удар по небоскрёбам Нью-Йорка в 2001 году.

Ранее Сийярто и Сикорский вступили в спор из-за отказа Польши экстрадировать украинца Журавлёва.

Напомним, суд Польши отклонил запрос ФРГ на экстрадицию подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца.