Международная валютная система, скорее всего, откажется от доллара в пользу совокупности нескольких сосуществующих глобальных валют.

Об этом заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта, который также возглавляет Банк Италии, передает агентство Bloomberg.

Панетта считает, что доллар останется ключевой валютой, но мир "может постепенно смещаться к более многополярной конфигурации, и этот сдвиг может привести к большей диверсификации или усилить волатильность и риск заражения, если координация будет нарушена".

По мнению Панетты, дальнейшая судьба доллара "будет зависеть от таких медленно развивающихся факторов, как ослабление некоторых традиционных опор доллара, рост влияния Китая и прогресс Европы в направлении более глубокой интеграции".

Ранее в МВФ заявили, что доминирование доллара в мире в ближайшее время столкнется с серьезными рисками.

Также мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине резко подорожал доллар и что будет дальше с курсом.

