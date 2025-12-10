Россия работает над долгосрочным миром, а не над перемирием с Украиной.

Об этом в ответ на предложение Владимира Зеленского об энергетическом перемирии заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первую очередь мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", - подчеркнул представитель Кремля.

Также он сообищ, что Москва пока не обсуждала с Вашингтоном заявление Зеленского о готовности к проведению выборов.

"Обсудить ни с кем не успели. Заявление довольно новое. Это то, о чем довольно давно говорил президент Путин, и то, о чем относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что созвучность заявлений Дональда Трампа об Украине в интервью Politico позиции РФ важна с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.

Напомним, вчера Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию в случае готовности России.

Также он ответил на призыв президента США провести в Украине выборы, заверив, что готов это сделать даже во время войны. Это заявление мы разбирали в отдельном материале.