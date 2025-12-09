Президент США Дональд Трамп дал большое интервью журналистке издания Politico Даше Бернс, значительная часть которого была посвящена Украине.

Глава Белого дома заявил, что Киеву пора бы провести выборы.

"Думаю, да. Давно уже не было. Дела идут не очень хорошо. Да, думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия", - сказал Трамп.

Также он затронул тему вступления Украины в НАТО, где, по его словам, страну давно не собираются принимать.

"Это всегда было, задолго до Путина, было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Это было задолго до Путина, честно говоря. А теперь они настаивают. Знаете, когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу две вещи. Я хочу вернуть Крым, и мы будем членом НАТО". И он сказал это не очень любезно", - заявил американский президент.

Также Трамп повторил, что Зеленский "еще не читал" последних наработок по мирному плану.

"Он должен прочитать предложение. Он не... На самом деле, он ещё не читал", - отметил Трамп.

Он уточнил, что "это было по состоянию на вчера".

"Может, он прочитал его за ночь. Было бы здорово, если бы он прочитал его. Знаешь, много людей умирает. Так что было бы здорово, если бы он прочитал это. Его народ был в восторге от предложения. Им очень понравилось. Его людям это предложение очень понравилось. Его помощникам, его высшему руководству оно понравилось, но они сказали, что он ещё не читал его. Думаю, ему стоит найти время, чтобы прочитать его", - добавил Трамп.

Он заметил, что война в Украине - это "большая проблема для Европы, и они не справляются с ней хорошо". По его мнению, эта война могла бы перерасти в третью мировую.

"Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет", - сказал президент США.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Зеленскому придется "взяться за дело" и "принять вещи такими, какие они есть", потому что Украина проигрывает войну.

"Ему придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проигрывает. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - подчеркнул Трамп.

Что касается Зеленского, американский политик сравнил его с основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.

"Знаете, он отличный продавец. Я называю его Барнум. Один из величайших на Земле. Он мог продать любой товар в любое время. Он сказал: неважно, работает это или нет. Он заставил мошенника Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему дало. Около 25% его страны пропало", - заявил Трамп.

В беседе с Бернс поднималась и тема массовой иммиграции в Европу. По убеждению главы Белого дома, это разрушает упомянутую часть света.

"НАТО называет меня папочкой. Мне есть что сказать по этому поводу. Знаете, я поднял (взнос в НАТО в размере от - Ред.) ВВП с 2% до 5%. И они платят, потому что, когда мы передаем им грузы, за это платит НАТО, и, полагаю, они передают эти деньги Украине. Но Европа разрушается", - сказал он.

В Европе есть умные лидеры, есть глупые, а есть "действительно глупые", но в целом Европа "во многих отношениях не справляется со своей работой", считает Трамп.

"И если всё продолжится так же, Европа перестанет быть… на мой взгляд, многие из этих стран перестанут быть жизнеспособными. Их иммиграционная политика — это катастрофа. Это одно из лучших мест в мире, а они позволяют людям просто приезжать и… без проверки, без всякого одобрения", - посетовал республиканец.

Ранее представитель США в НАТО не исключил отказ Трампа от попыток закончить войну в Украине.

Мы разбирались, что сейчас происходит с переговорами о мире в Украине.