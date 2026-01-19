Некоторые официальные лица Европейского Союза рассматривают создание нового военного объединения с участием Украины, но без США. Такое решение уже зреет из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

Об этом пишет издание Politico.

По данным источников издания, многие европейские правительства пришли к выводу, что "теперь развод неизбежен", и призывают к жестким ответным мерам Европы.

"Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения", - сказал журналистам дипломат.

Politico полагает, что такой формат "потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность". Новое соглашение не исключает сотрудничества с Вашингтоном, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся.

Издание отмечает, что в "коалицию желающих" входят и не члены ЕС: Великобритания и Норвегия. А Украина - самая милитаризированная страна среди представленных в коалиции.

"Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", - говорится в статье.

Напомним, из-за Гренландии между ЕС и США уже началась война пошлин. Трамп объявил о введении пошлин на товары союзников Дании.

А Евросоюз готовит миллиардные пошлины против США на случай реализации угроз Вашингтона в адрес Гренландии.