26 февраля МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 8,1 млрд долларов. Из них в этом году Украина должна получить 3,8 млрд долларов четырьмя траншами, размер первого составит 1,5 млрд.

Ради получения этих денег украинские власти подписали крайне противоречивый меморандум.

В частности, Кабинет министров взял на себя обязательство ввести "налог на OLX" и налог на посылки дешевле 150 евро, НДС для физлиц-предпринимателей, а также фактически отменить мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Уже этим летом Украина должна запустить мониторинг действующих цен на коммунальные услуги и подсчитать, сколько должна стоить та или иная услуга по рыночным ценам. Для украинцев это чревато резким увеличением платежек: за среднестатистическую двушку в 60 квадратов вместо 4-5 тысяч в отопительный сезон придется платить до 8 тысяч, подсчитал глава Союза потребителей комммунальных услуг Олег Попенко.

Кроме того, не исключено и повышение НДС.

Разбирались, что написано в новом меморандуме с МВФ и что это значит для людей и бизнеса.

Огромный госдолг и война до 2027 года

Обновленный меморандум критикуют даже друзья МВФ. Как отметил Ярослав Железняк, документ представляет собой смесь хотелок правительства, нехотелок Офиса президента и странных идей от экспертов фонда. Также Железняк раскритиковал меморандум за "отсутствие реформ".

"Почти нет реформ, истории с антикоррупцией, чего-то важного по финмону, перезагрузке ГБР и пр.", - заявил Железняк.

В новом меморандуме с МВФ прописано два сценария для Украины.

Первый - базовый. Он предусматривает, что война будет продолжаться, но без ухудшения ситуации на фронте. В этом случае рост ВВП прогнозируется на уровне 1,8-2,5%, инфляция - 7,2%, дефицит бюджета - 20% ВВП.

Второй сценарий - негативный, подразумевает общее ухудшение ситуации с безопасностью и дальнейшее разрушение инфраструктуры. В этом случае рост ВВП не превысит 1,5%, инфляция составит 10%, а дефицит бюджета - 22-23% ВВП.

Отметим, что в новом меморандуме с МВФ есть немало шокирующих цифр.

"Например, фонд оценивает госдолг Украины на конец 2026 года на уровне 122% ВВП. Тогда как наш Минфин в конце прошлого года озвучил цифру 108% ВВП. У фонда почему-то получилось на 600 млрд больше", - отметил экономист Данил Монин.

Также, по его словам, исходя из обнародованных в меморандуме показателей, война в Украине будет идти как минимум до 2027 года.

"В июне прошлого года фигурировала цифра расходов на оборонную сферу в 2026 году на уровне 48% ВВП, а теперь - 62% ВВП", - пояснил Монин.

Но вернемся к сценариям для Украины. И в базовом, и в негативном варианте фонда фигурируют довольно высокие показатели бюджетного дефицита, что, по словам Железняка, МВФ считает проблемой, которую нужно закрыть. И для решения этого вопроса в меморандуме прописаны структурные маяки - 12 пунктов, которые Железняк назвал "хотелками вперемешку с требованиями по налогам".

12 маяков от МВФ: от госбанков до новых налогов и повышенных тарифов на коммуналку

Что хочет МВФ в обмен на кредитные средства (как мы уже говорили, довольно скромные)? Вот 12 структурных маяков, которых обязались достичь украинские власти:

1. До конца марта 2026 года согласовать пакет налоговых мер на 2026-2027 годы. Он должен включать:

Налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (так называемый налог на OLX). Законопроект на эту тему № 14025 был подан в парламент еще в сентябре прошлого года, после чего его четырежды пытались включить в порядок дня, но безрезультатно. Проект предусматривает введение налогообложения за продажу товаров через онлайн-платформы - 5% с суммы свыше 2 тысяч евро в год. Кроме того, сами платформы должны стать налоговыми агентами, вести учет продаж и отчитываться перед фискальной службой.

Отмена налоговой льготы на импорт почтовых отправлений до 150 евро. Новый ценовой порог пока неизвестен. Среди вариантов - 40 евро или вовсе ноль евро, то есть полное налогообложение со всей суммы. Если нововведение примут, украинцам, которые заказывают товары из-за границы (а таких, по данным опроса Rating Group, в прошлом году было около 30%), придется дополнительно платить 20% НДС плюс ввозную пошлину на те товары, для которых она предусмотрена.

Закрепление ставки военного сбора в 5% не только на период военного положения, как это предусматривали на этапе его повышения с 1,5%, а навсегда.

Отмена освобождения от НДС для физлиц-предпринимателей с 1 января 2027 года, если их годовой оборот превышает "общий порог регистрации с НДС", который не будет больше 4 млн гривен в год.

То есть в этом маяке перечислены все те нормы, которые уже фигурировали в предварительных договоренностях с МВФ. Они должны были войти в один большой налоговый закон на основе доработанного проекта о налогах с цифровых платформ.

Сама новость о запуске НДС для физлиц-предпринимателей произвела в украинском бизнес-сообществе эффект разорвавшейся бомбы, тем более что изначально речь шла о годовом лимите всего в 1 млн гривен. То есть в этом случае большинство предпринимателей должны были бы платить НДС.

Кулуарно обсуждалась идея повысить годовой лимит до 2 млн гривен. Но в феврале премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабмин не будет подавать в парламент законопроект о НДС для ФЛП. Это разделило предпринимателей на два лагеря: одни уже расслабились и "открыли шампанское", другие стали ждать худшего, посчитав, что им просто дали короткую передышку, что, в общем, и произошло в реальности.

2. Любые несистемные банки, которые переходят в государственную собственность, не должны капитализироваться за счет фискальных ресурсов и будут переданы Фонду гарантирования вкладов для выведения с рынка в случае нарушения пруденционных требований. Если говорить проще, это значит, что МВФ против увеличения количества госбанков в Украине, отметил Ярослав Железняк.

3. До конца февраля 2026 года Украина должна внедрить рекомендации, прописанные в Меморандуме об экономической и финансовой политике для усиления процесса номинации в наблюдательные советы госбанков. Этот пункт должен способствовать прозрачному управлению в госбанках. Напомним: в Миндичгейте фигурирует Sense Bank, который, как выяснила парламентская временная следственная комиссия, курировали люди Тимура Миндича. Якобы через него перевозили черный кэш. Поэтому появление этого требования среди маяков от МВФ выглядит вполне логично.

4. Назначить нового постоянного главу таможни до конца марта 2026 года.

5. До конца июня 2026 года подать в парламент изменения к налоговому кодексу, в частности, о согласовании правил трансфертного ценообразования со стандартами ОЭСР и имплементации статьи 4 Директивы ЕС против уклонения от уплаты налогов (ATAD). Минфин уже подготовил законопроект на эту тему. Причем, как отмечает Монин, решили реализовать не только статью 4 Директивы ЕС, а и другие нормы ATAD.

"В статье 4 прописано, чтобы выплаты процентов по кредитам от связанных лиц не превышали 30% от прибыли. Эта мера должна препятствовать выведению капитала за счет выдачи кредитов под завышенные проценты дочерним структурам, такое в свое время практиковал "Приватбанк" Коломойского. Но в интерпретации от нашего Минфина в список мер по борьбе с налоговыми схемами добавились и разного рода налоговые злоупотребления. Например, если выяснится, что компания работала с сомнительными ФЛП, то могут начислить 30% штрафа от полученного дохода с операции. Правда, непонятно, как это будет реализовано на практике. В Украине бизнес проводит миллионы операций. Анализировать все у налоговой просто не хватит трудового ресурса. Получается, что могут просто произвольно на кого-то наезжать и давить штрафами, что открывает новые коррупционные возможности для проверяющих", - пояснил Монин.

6. До конца июня 2026 года утвердить обновленную стратегию по госбанкам, которая предусматривает их приватизацию.

7. До конца июня 2026 года внедрить систему надзора за рисками критически важных третьих лиц.

8. В такие же сроки НАПК должно выдать новые нормативные акты, которые устанавливают риск-ориентированную систему проверки деклараций об активах с акцентом на высших должностных лиц в определенных сферах с высоким уровнем риска. Это еще один отголосок Миндичгейта и обнаруженных огромных активов у топ-чиновников энергетической сферы.

9. До конца июля 2026 года опубликовать технический анализ с количественной оценкой затрат на текущую квазифискальную деятельность в электро-, газо- и теплоснабжении, распространение существующих субсидий и фискально устойчивые сценарии реформ для достижения постепенного возмещения затрат.

Речь тут идет о страшном сне для большинства украинцев - повышении тарифов на коммунальные услуги, которые уже сейчас многие тянут с трудом. По словам Железняка, МВФ зацепился за тот факт, что Украина на текущий сезон импортировала огромные объемы дорогого природного газа из Европы, а затем дешево продавала его украинцам, компенсируя разницу из бюджета.

"Это не значит, что тарифы увеличатся уже завтра, но власти по сути согласились отменить мораторий на рост тарифов", - отметил Железняк.

10. До конца декабря 2026 года создать дизайн централизованного хранилища данных для налогового и таможенного администрирования.

11. В такие же сроки усилить структуру и процессы принятия решений Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку путем внесения изменений в профильный закон.

"Это нужно для приведения управления в соответствие с Конституцией и запуска двухуровневой структуры управления, которая включает набсовет с четко определенными ролями и обязанностями", - пояснил Железняк.

Глава общественного объединения "SAVEФОП" Сергей Доротич говорит, что МВФ снова "множит непонятные набсоветы с иностранцами, которые подконтрольны непонятно кому, но получают огромные зарплаты из украинского бюджета".

12. До конца декабря 2026 года назначить всех членов совета Счетной палаты из пула проверенных кандидатов в соответствии с поправками от 2024 года. В позапрошлом году была проведена реформа Счетной палаты, но за весь прошлый год власти так и не смогли назначить ее руководство. А теперь МВФ, по словам Железняка, зачем-то дал отсрочку до конца 2026 года.

В меморандуме фигурируют другие обязательные меры, но их Украина уже выполнила: приняты бюджет на 2026 год, постановление о выравнивании условий для плательщиков НДС в тендерах по госзакупкам и подан в парламент проект нового Трудового кодекса, в котором прописаны признаки трудовых отношений и усилены полномочия Гоструда. Последнее позволит вычислять людей, которые оформлены как ФЛП, но на деле работают в штате, а работодатель таким образом экономит на налогах.

Что значат "хотелки" МВФ для людей и бизнеса

Самые скандальные требования от МВФ касаются налогов для людей и бизнеса, а также коммунальных тарифов.

Мы уже подробно писали, что означает введение НДС для физлиц-предпринимателей. По словам Доротича, это фактически убийство упрощенки, поскольку сама система уплаты налога на добавленную стоимость требует строгого бухучета и фискальной отчетности. А с учетом частых блокировок налоговых накладных создает еще и риски получения больших штрафов от ГНС.

Понятно, что если годовой лимит, который не подпадает под перевод предпринимателя на НДС, увеличат до 4 млн гривен, круг потенциальных плательщиков налога на добавленную стоимость будет значительно меньше, чем в первоначальном варианте с лимитом в 1 млн гривен в год.

В то же время Железняк считает, что "под эту историю все равно попадет 100 тысяч людей". При этом выхлоп от реализации этого нововведения, по словам Железняка, будет небольшим.

"Если изначально (при лимите в 1 млн гривен в год - Ред.) прогнозировали получение 40 млрд гривен, то теперь это будет намного меньше. В то же время у нас только на табачке теряется 25 млрд гривен в год", - отметил нардеп.

Он также сообщали, что налоговая оптимизация с помощью дробления на ФЛП как была, так и останется.

"Если делятся на ФЛП при нынешних верхних лимитах в 7 млн гривен, то что помешает дробиться при 4 млн? Просто ФЛП станет больше", - считает Железняк.

"Условия кабальные, и сам меморандум с МВФ выглядит как полная капитуляция Украины. Нам почему-то навязывают не такую налоговую систему, как та, что действует в США, а какой-то вариант для туземцев. Бизнес в таких условиях будет попросту массово уходить в тень или закрываться, потому что вдобавок к огромным затратам на резервное энергопитание тянуть еще и новые налоги сможет далеко не каждый", - считает Сергей Доротич.

Отметим, даже при повышении лимита до 4 млн гривен в год ежедневный оборот должен не превышать 11 тысяч гривен, а с учетом 20% наценки предпринимателя его доход может составлять всего около 2,2 тысяч гривен или около 66 тысяч гривен в месяц, что приемлемо разве что для совсем мелкого бизнеса, но не предусматривает найма рабочих и расходов на бухгалтерию.

Что касается тарифов, то тут ситуация еще хуже. Напомним, в Украине на время военного положения сейчас действует мораторий на повышение основных тарифов на газ, воду и отопление. Тарифы на электроэнергию уже пересматривали, повысив их до 4,32 гривен за киловатт.

При этом, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, кулуарно тему повышения цен на коммуналку постоянно обсуждают и в Минэнерго, и в Кабмине. Прогнозируется, что тариф на электроэнергию для населения будет расти каждый год на 20% в течение 2026-2028 года и в итоге выйдет на 7,5 гривен за киловатт.

В этом году цена может увеличиться на 85 копеек - до 5,17 гривен, подсчитал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Таким образом, те, кто потребляет в среднем 200 киловатт в месяц, будут платить не 864 гривны, как теперь, а 1034 гривны.

Но обсуждаемые тарифы намного ниже рыночных, к которым призывает "подтягивать население" МВФ. Не так давно тарифы на свет для бизнеса повысили, и с учетом доставки они уже превышают 20 гривен за киловатт. При таком же тарифе для людей 200 киловатт в месяц потянут уже на 4 тысячи гривен. Для сравнения: киловатт от генератора стоит в среднем 17 гривен, то есть получается, что будет выгоднее пользоваться резервным, а не сетевым током.

Что касается газа, то среди участников энергорынка гуляет цифра якобы экономически обоснованного тарифа для населения на уровне 11-12 гривен за кубометр (нынешний тариф 7,96 грн). При этом цена для бизнеса сейчас составляет, по данным Украинской энергетической биржи, 18,9-21,2 тысяч гривен за тысячу кубов без НДС. Но непонятно, как будут учитывать в ценовой формуле газ собственной добычи.

Если вырастут тарифы на газ, взлетят и цены на отопление и горячую воду, так как доля газа в структуре их себестоимости достигает 90-95%.

"Тарифы могут вырасти примерно на 50%. Если сейчас люди платят за отопление в среднем 40-50 гривен за квадрат, то будут по 80-100 гривен. Отопление для среднестатистической двушки на 60 квадратов обойдется в 4800-5000 гривен вместо нынешних 2400-3000 гривен", - подсчитал Попенко.

С учетом возможного роста тарифов на электроэнергию, газ, отопление, воду, вывоз мусора общая платежка за ту же двушку в 60 квадратов может вырасти с нынешних 4-5 тысяч гривен в месяц в отопительный сезон до 7-8 тысяч гривен.

Правда, в меморандуме с МВФ прописаны субсидии для социально уязвимых слоев населения, но сколько людей в реальности будет их получать, неясно.

При этом, как говорит Железняк, голосов за принятие многих прописанных в меморандуме с МВФ норм в парламенте может не хватить. Особенно это касается непопулярных нововведений типа налога на OLX или НДС для ФЛП. Поэтому он не исключает, что у власти есть план обмануть МВФ: сначала пообещать выполнение всех пунктов, но затягивать с этим.

По словам Железняка, впервые МВФ среди рисков наряду с зависимостью от внешнего финансирования и войны с дальнейшем уничтожением инфраструктуры упомянул еще и усталость от реформ. Нардеп также намекнул, что фонд может и притормозить программу.

Глава МВФ Кристалина Георгиева, в частности, отметила: "Риски для договоренностей чрезвычайно высокие. Успех программы будет зависеть не только от постоянной поддержки международного сообщества, чтобы помочь закрыть фискальные дыры в финансировании и восстановить стойкость долга, но и от нерушимой решительности властей во внедрении амбициозных структурных реформ и готовности применить дополнительные меры, если придется".

Отметим, что среди таких "дополнительных мер" упоминается, в частности, повышение налога на добавленную стоимость.

Ранее повышение НДС с 20% до 22-23% уже обсуждалось. Но затем решили увеличить военный сбор с 1,5% до 5%, а НДС не трогать. А теперь, получается, и военный сбор в 5% закрепляют навсегда, и налог на добавленную стоимость может вырасти, а это значит, что подорожают практически все товары.