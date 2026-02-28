Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются в прежнем странном формате – много встреч, разговоров, но нет никакой информации о прорывах по спорным вопросам, главный из которых – территориальный.

То есть - вывод украинских войск из Донецкой области, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, от него требуют не только Владимир Путин, но и президент США Дональд Трамп. Сам Зеленский же говорит, что войска выводить не будет.



Такая ситуация породила две противоположные версии.



По одной из них, переговоры - это просто "театральное представление", которое разыгрывают перед Трампом участники, чтобы он не обвинил их в нежелании достичь мира. А потому никаких результатов они не принесут пока серьезно не поменяется ситуация на фронте. Либо пока Трамп не надавит очень сильно на Зеленского (через некие практические меры воздействия), чтобы он вывел войска из Донбасса.



По второй версии, на самом деле подвижки есть, но о них не говорят публично, а потому завершение войны не за горами. Пищу для этой версии периодически дают СМИ и Трамп, а также его люди, которые заявляют о приближении сроков завершения войны – до конца марта, до конца весны или до Дня независимости США 4 июля.



Между тем, действительно ли переговоры могут привести к завершению войны в ближайшее время зависит от ответа на три вопроса.



Первый – действительно ли Трамп и Путин договорились на Аляске о схеме прекращения войны, по которой Украины выходит из Донецкой области? Об этом постоянно говорит РФ. О том же писали ранее и западные СМИ. Однако ни Трамп, ни кто-либо из его окружения никогда этого не подтверждали. Наоборот, Трамп как минимум один раз с момента саммита на Аляске публично заявил, что выступает за остановку огня по линии фронта – после встречи с Зеленским в октябре прошлого года. К слову, вскоре после этого американцы ввели одни из самых болезненных антироссийских санкций - против "Роснефти" и "Лукойла". С другой стороны, буквально сразу после этого, в начале ноября, появился мирный план Трампа из 28 пунктов, где значилось требование по выводу войск из Донбасса. Да и сам Зеленский на прошлой неделе прямо заявил о том, что по этому поводу на него давит не только Москва, но и Вашингтон. Другими словами, если Трамп и согласился на встрече на Аляске с тем, что ВСУ должны уйти из Донецкой области для окончания войны, то это не значит, что это одобряет его окружение. Чем, вероятно, и объяснятся его колебания. Правда, сейчас, в основном, идут сигналы, что Вашингтон все-таки хотел бы, чтоб войска были выведены. То есть, по крайней мере на данный момент Трамп стоит на «аляскинской» позиции. Но не факт, что далее он не поменяет свою точку зрения. На что, вероятно, и делает ставку Зеленский. Но об этом ниже.



Второй вопрос – если Трамп действительно согласился на Аляске с тем, что Киев должен вывести войска из Донецкой области, то будет ли он предпринимать жесткие меры давления на Зеленского, чтобы данные договоренности были реализованы? Наверняка вопрос об этом поднимался на встрече Путина с Трампом в Анкоридже. И, вполне возможно, что Трамп пообещал такое давление оказать. Но пока его не наблюдается. Разведанные США продолжают поставлять Киеву, также как и оружие (хотя последнее – за деньги европейцев). Судя по данным СМИ, Вашингтон пока пытается воздействовать на Киев "пряником" - предлагая гарантии безопасности (но, судя по всему, без размещения европейских войск), а также создание фонда для послевоенного восстановления. Однако Зеленский ради этого выводить войска с Донбасса, как мы уже писали, точно не будет. Поэтому стоит вопрос – будет ли предпринимать Трамп практические меры давления на украинские власти или нет. И если это произойдет, то, не исключено, что позиция Киева может сильно поменяться. Причем даже от самого факта высказанной угрозы. Тем более, что, как пишут СМИ, в окружении Зеленского многие согласны пойти на территориальные уступки ради мира.

Собственно, чтобы такое давление предотвратить Зеленский и пытается демонстрировать постоянно "стремление к миру", не двигаясь однако в реальности по наиболее спорным вопросам. В надежде, что Трамп отвлечется на другие проблемы (Иран, выборы в Конгресс), а в его окружении укрепят позиции "ястребы", которые считают, что США нужно с Россией не договариваться, а давить ее по всем позициям, включая вытеснение с мировых рынков нефти и газа. Правда, отказ Трампа от "духа Анкориджа" может быть воспринято Путиным как прямой "кидок" и привести к резкому обострению в отношениях США и России, включая ядерную эскалацию.



И тут мы подходим к третьему вопросу – что происходит в переговорном процессе между Россией и США? То, что помимо трехсторонних встреч по войне в Украине идут еще и двухсторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном подтверждается официально.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев регулярно встречается с американцами для, как заявляется, "обсуждения вопросов экономического взаимодействия". Причем встречается он для этого не только с Уиткоффом и Кушнером, но и с фактическим руководителем экономического блока в администрации Трампа министром финансов Бессентом. Что косвенно свидетельствует о том, что обсуждаются конкретные практические вопросы.

Зеленский заявил, что россияне предложили американцам совместные проекты на 12 трлн долларов. Эту цифру затем подхватила пресса, хотя конкретных подтверждений нет. Однако, конечно, нельзя исключать, что Москва могла бы американцам много чего предложить. Тем более, что это соответствует стилю Трампа – после каждых договоренностей называть какие-то невероятные суммы "новых проектов", которые на практике могут оказаться простым пиаром. Но в целом, интерес Трампа к России понятен и он многократно превышает его интерес к Украине – обеспечить хотя бы нейтралитет России в противостоянии Китая и США (подробнее - в отдельном материале). Полностью оторвать Москву от Пекина вряд ли возможно, но нейтралитет – это задача вполне реальная. Однако тут вопрос в том, что он за это Кремлю готов дать. Давить на Зеленского, чтобы тот вывел войска из Донбасса? Пока этого не происходит. Снятие санкций и признание российской юрисдикции над захваченными территориями? Об этом много говорят в СМИ и сам Трамп буквально вчера сказал о том же.

Но готов ли на самом деле Вашингтон, в случае сделки по Украине, отменить все санкции и запустить российские энергоносители практически без ограничений на мировой рынок, где они будут конкурировать с американскими? И если готов, то выставляют ли американцами некие проблемные для РФ "допусловия" помимо завершения войны? Это очень сложные вопросы. Тем более, что в окружении Трампа сильны позиции "ястребов", связанных с нефтегазовым лобби и с ВПК, которые считают, что существенных послаблений для РФ давать не стоит, а нужно наоборот наращивать на нее давление. И войну в Украине не прекращать, а активизировать, как одну из форм такого давления. И их позиция также может усложнять ход российско-американских переговоров. Впрочем, при наличие сильного желания Трампа эти трудности можно преодолеть – вопрос по санкциям, по большей части, в его руках. Но насколько сам Трамп готов активно пробивать эту тему – вопрос пока такой же открытый, как и по Донбассу. Плюс к тому, если сейчас начнется война в Иране, то внимание президента США вообще может быть надолго отвлечено от Украины и России (при том, что позиции "ястребов" в Вашингтоне в таком случае еще более усилятся). А далее – выборы в Конгресс.



В то же время, как писалось выше, если сейчас к договоренностям прийти не удастся это может привести к крайне серьезной эскалации.

Кремль может обвинить Трампа в "срыве договоренностей в Анкоридже" и резко поднять ставки. Намеки на это прозвучали как раз в годовщину вторжения 24 февраля – через заявления Москвы о "намерении Франции и Британии передать Украине ядерное оружие".

Своего рода сценарий "Карибского кризиса 2.0.". Сценарий крайне опасный для всех. Избежать которого можно только через скорейшее завершение войны в Украине.