Сегодня появилась информация о личностях подозреваемых в убийстве Андрея Портнова.

Это граждане Украины, уроженцы Донецкой области братья Азизовы - Александр и Вили, ранее "засветившиеся" в целом ряде уголовных дел по торговле наркотиками, обороту оружия и нелегальной добычи угля. Александр уже задержан.

Исходя из обнародованных данных, это типичные криминальные элементы не слишком высокого полета, которых часто нанимают заказчики в качестве исполнителей убийств.

В последние годы братья активно вели деятельность как в Украине, так и в России.

Однако, в украинских СМИ делают сейчас упор на их связях с РФ (предполагаемое российское гражданство, проживание детей в Москве и в "ЛНР") как бы намекая на то, что следы организаторов убийства ведут в Россию.

В то же время, сам факт того, что Александра Азизова задержали в Германии данной версии противоречит.

Если бы заказчиками убийства были российские спецслужбы или иные "системные" структуры, то после совершения столь резонансного преступления Азизов не выезжал бы из единственной страны, где ему могли гарантировать безопасность - то есть из России.

При этом в самой РФ он до сих пор находится в розыске (по обвинению в выращивании наркотиков), с которого бы его, скорее всего, сняли бы, если б он совершил убийство в Испании по заказу Москвы.

При этом пока неизвестно насколько вообще верна версия следствия о том, что именно братья Азизовы убили Портнова.

Потому стоит дождаться появления доказательств относительно их причастности к преступлению. А также показаний Азизова по поводу заказчиков, если он их будет давать.

Напомним, Портнова убили в мае прошлого года в Мадриде, у американской школы в районе Посуэло, куда он привез своих детей. Киллер произвел четыре выстрела в грудь и один в голову, когда Портнов возвращался к своему автомобилю. После убийства стрелок скрылся на мотоцикле.