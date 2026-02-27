Анализируем итоги 1465-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украина стала чаще атаковать РФ ракетами "Фламинго".

Сегодня о сбитии двух этих ракет заявили российские паблики. Их поразили над республикой Чувашия (порядка 1000 км от Украины).

Напомним, неделю назад "Фламинго" поразили завод в Воткинске, что еще восточнее Чувашии. Этот завод производит баллистические ракеты "Искандер-М", БРСД "Орешник" и МБР "Тополь-М". Судя по публиковавшимся тогда спутниковым снимка, разрушения получил один из цехов.

В январе и феврале Генштаб ВСУ заявил о поражении этой ракетой полигона "Капустин Яр". Правда, реальные последствия этих ударов неизвестны.

Но обращает на себя внимание, что запускаться "Фламинго" начали чаще с начала 2026 года. Однако пока не массово, это в основном разовые акции - то есть, пока этих ракет производят относительно немного.

Этим может объясняться достаточно высокая степень попаданий - каждый удар планируется длительное время.

Также российские военные паблики предполагают, что сбитие ракет может затруднять заявленная Украиной дальность - до 3000 км. Это означает, что пусковые установки можно выносить максимально глубоко в тыл, из-за чего пуск становится более скрытным и безопасным.

Сегодня россияне нанесли удары "Шахедами" по Одесской области, где были прилеты по портовой инфраструктуре. Дроны сбивали близ румынской границы.

На фронте масштабные бои идут в Константиновке. ВСУ публикуют оттуда видео масштабных разрушений, а также ударов по городу фосфорными снарядами.

В Украине продолжают обсуждать реальные потери ВСУ на фронте.

Более 90 тысяч украинцев имеют статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов. Большинство из них - военные, но есть и гражданские.

Отметим, что если просуммировать эти цифры с количеством подтверждённых Зеленским убитых военных (55 тыс.), то будут примерно те цифры погибших, которые публикуют западные аналитики - 120-150 тысяч погибших.

Накануне Рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести бойцов. Также в парламенте уже звучат призывы снизить выплаты семьям погибших с 15 до 5 миллионов гривен. Недавно к этому призвала нардеп Марьяна Безуглая.

Напомним, что эти 15-миллионные выплаты - одна из ключевых причин, почему власти Украины резко занижают потери на фронте. Если выплачивать по нижней официальной планке потерь, это обойдется бюджету в 825 млрд грн. Если по расчетам аналитиков - то цифра перевалит за два триллиона гривен.

При этом большинство украинских потерь связаны с некомпетентными действиями командования ВСУ, заявил мэр Львова Садовой. По его словам, "более половины людей, которых мы потеряли на войне, — это потери из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства государства". Он говорит, сами генералы оценивают эти потери в 70-80%.

Новая программа МВФ и ее условия

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины новую 4-летнюю кредитную программу в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) общим объемом $8,1 млрд, и первый транш в $1,5 млрд будет выделен немедленно.

Об этом сообщил Нацбанк, не называя точных сроков перечисления средств. А также уточнил, что всего в 2026 году планируется выделить четыре транша на общую сумму $3,8 млрд, то есть вслед за первым, экстренным, выделением средств будет еще три поменьше на $2,3 млрд.

В Нацбанке также подтвердили версию о том, что к кредитной программе МВФ будет привязано и остальное международное финансирование Украины.

"Для помощи в решении проблем с платежным балансом, достижении среднесрочной внешнеэкономической устойчивости и восстановления долговой устойчивости как в базовом, так и в неблагоприятном сценариях", — объясняется в информации НБУ.

Нацбанк также уточнил ключевые требования новой кредитной программы на $8,1 млрд:

1. Реализация "взвешенной фискальной политики" с мерами по усилению мобилизации доходов "путем выравнивания условий конкуренции, сокращения уклонения от налогообложения, налоговой оптимизации". Сюда видимо включат планируемое увеличение налогов (в том числе для ФОП), голосование по которому уже неоднократно переносили в Верховной Раде.

2. "Закрепление ценовой стабильности и предотвращение внешних дисбалансов, в частности из-за повышения гибкости обменного курса". То есть на контроль поставят рост инфляции, и будет отслеживаться влияние на нее девальвации гривны.

3. Сохранение стабильности финансового сектора.

4. Борьба с коррупцией.

"Власти также обязались реализовать амбициозные структурные реформы для обеспечения устойчивого послевоенного восстановления и восстановления, а также достижения цели вступления в Евросоюз. Эти реформы включают усиление фискальных институций и налогового администрирования, усовершенствование систем управления и противодействия коррупции и уклонению от налогообложения", - говорится в ночном заявлении Нацбанка.

Другие подробности программы озвучил нардеп Ярослав Железняк.

Фонд фактически подводит правительство Украины к необходимости отменить мораторий на повышение тарифов на отопление и газ. Там заявляют, что из-за покрытия рыночной цены газа и льготной для населения накапливаются миллиардные долги у НАК "Нафтогаз".

До июня Кабмин должен принять дорожную карту повышения цен на газ и отопление, по которой льготы останутся только для социально уязвимых категорий.

"По факту МВФ говорит, что мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Планируется постепенное приведение тарифов к уровню окупаемости", - пишет Железняк.

Также до конца марта Кабмин должен принять пакет налоговых изменений на ближайшие два года:

• налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, вроде Olx;

• отмена налоговой льготы на импорт посылок из-за границы до 150 евро;

• закрепления повышенного военного сбора 5% навсегда.

• ведение с 1 января 2027 года НДС для физлиц-предпринимателей, годовой оборот которых превышает миллион гривен (лимит могут, правда, немного повысить).

Также в 2026 году Украине придется отдать МВФ более 70% полученных от него кредитов, следует из официального графика платежей МВФ для Украины.

По графику выплат ранее предоставленных Фондом кредитов Украина обязана выплатить в 2026 году 1,88 млрд SDR или $2,7 млрд. То есть в течение этого года придется отдать указанные 71,1% полученной суммы. Пики кредитных выплат Украины приходятся на февраль, когда страна гасит $287,7 млн, а также на май ($272,4 млн) и апрель ($271,04 млн).

Что известно об убийце Портнова

В СМИ появились подробности о задержанном в Германии вероятном убийце Андрея Портнова. "Украинская правда" сообщила, что это гражданин Украины Азизов Александр Азизович 1981 года рождения, родом из Шахтерска Донецкой области.

По версии следствия, он совершил убийство вместе с братом Вили Азизовым, также гражданином Украины из Донецкой области, который, по данным издания, в настоящее время скрывается на территории России. Оба были вооружены огнестрельным оружием.

Братья Азизовы (на фото) многократно фигурировали в уголовных делах в Украине. В 2007 году Александр был подсудимым по статье об изготовлении и ношение огнестрельного оружия, однако приговор не получил. В 2021 году попался на управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Вместе с братом Вили был осуждён в 2007 году за незаконную добычу угля в так называемых "копанках". В 2014–2015 годах Азизов 13 раз контактировал с Павлом Барановым, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса". Также он пользовался российскими телефонными номерами.

Как минимум с 2020 года Александр Азизов, по всей видимости, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, что подтверждается утечками из баз данных интернет-провайдеров и медицинских центров РФ. При этом он регулярно бывал и в Украине. В 2021 году в Харькове он обновил заграничный паспорт. Есть информация о его въезде в октябре 2021 года из России в Украину через КПП "Гоптовка". При этом сведения о его выезде обратно отсутствуют.

В июне 2024 года Александр Азизов был осужден в России за незаконное выращивание наркотических растений. С октября 2024 года он находится в розыске МВД РФ.

Дочь Александра Азизова Ляна проживает на захваченной территории Луганской области и является активной участницей сообщества "Волонтёры-медики ЛНР". Александр Азизов и его брат Вили неоднократно фигурировали в разработках как контрабандисты наркотических веществ из России в Украину, а также как лица, владевшие самодельным огнестрельным оружием и гранатами.

Предположительно, у братьев есть российское гражданство.

Вили Азизов, которого следствие также подозревает в соучастии в убийстве Портнова, мог находиться на месте преступления с оружием. В 2022–2023 годах он проживал в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге. 27 октября 2023 года он выехал из Украины автобусом через границу с Польшей. С 2018 по 2023 год Вили Азизов 105 раз пересекал государственную границу в направлении РФ, Польши и Молдовы.

Также разыскивается третий соучастник, обеспечивавший отход киллерам. Его данные установлены испанскими правоохранительными органами, он также объявлен в розыск.

То есть, исходя из приведенной выше информации, это типичные криминальные элементы не слишком высокого полета, которых часто нанимают заказчики в качестве исполнителей убийств.

При этом, в последние годы, они активно "засветились" в работе как в Украине, так и в России.

Однако, в украинских СМИ делают упор на их связях с РФ, как бы намекая на то, что следы организаторов убийства ведут в Россию.

В то же время, сам факт того, что Александра Азизова задержали в Германии данной версии противоречит. Если б заказчиками убийства были российские спецслужбы или иные «системные» структуры, то после совершения столь резонансного преступления Азизов не выезжал бы из единственной страны, где ему могли гарантировать безопасность - то есть из России. При этом в самой РФ он до сих пор находится в розыске, с которого бы его, скорее всего, сняли бы, если б он совершил столь дерзкое преступления по заказу Москвы.

При этом пока неизвестно насколько вообще верна версия о том, что именно братья Азизовы убили Портнова. Потому стоит дождаться появления доказательств следствия по поводу их причастности. А также показаний Азизова по поводу заказчиков, если он их будет давать.

Будут ли в Украине выборы?

Референдум в смартфоне. Почему в Украине вновь начался ажиотаж вокруг выборов и могут ли их провести во время войны

В украинских политических кругах в последние недели, по наблюдениям "Страны", нарастает предвыборный ажиотаж.

Фактически открыто начал свою кампанию Валерий Залужный, все больше появляется пиар-материалов о Кирилле Буданове, да и многие действия и заявления Зеленского напоминают предвыборные.

"Все готовятся к выборам, как будто война уже закончилась", - сказал нам один из нардепов, выразив недоумение по этому поводу, так как "война продолжается и конца ей не видно".

Во-многом, ажиотаж, правда, объясняется постоянными "инсайдами" в западных СМИ о том, что Трамп требует от Зеленского провести выборы до конца весны, а до того планирует закончить войну.

Однако пока нет никаких данных, которые бы подтверждали некие прорывы на переговорах, сулящие скорый мир. Стороны остаются очень далеки друг от друга в своих условиях и требованиях. При этом Зеленский, да и прочие представители власти, а также оппозиции, заявляют, что никаких выборов во время боевых действий быть не может.

Правда, в политических кругах в ходу две версии, которые призваны доказать, что выборы все ж таки будут и очень скоро.

Первая - с переговорам на самом не все так плохо как говорят и что соглашение о завершении войны уже на подходе. А вслед за этим – и выборы. Однако, такой вариант означает одно из двух – либо Киев согласился вывести войска из Донбасса. Либо РФ согласилась снять это требование и остановить огонь по линии фронта. Но пока что никаких подтверждающих сигналов на счет ни того, ни другого не поступало.

Вторая гласит о том, что Зеленский готов провести выборы во время войны. Об этом, в частности, уже заявляют представители оппозиции, утверждая, что на Банковой тайно готовят соответствующий законопроект. Кроме того, Россия заявляет, что готова остановить обстрелы Украины в день проведения выборов. Это уже породило версию, что в ходе переговоров обсуждается голосование еще до завершения войны.

Также в ходу разговоры о том, что Зеленский готовится провести во время войны выборы, а заодно и референдум по мирному соглашению, через электронное голосование в «Дие». Буквально на днях о такой возможности сказал нардеп народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок. Что вызвало к жизни конспирологическую теорию о том, что Зеленский предлагает Трампу сделку: США дают "добро" на электронное голосование, при помощи которого президент гарантировано переизберется, а взамен он даст Трампу положительный результат на референдуме (также обеспеченный через «Дию») по мирному соглашению и, соответственно, завершение войны до Дня независимости США.

Правда, источник, который вхож на Банковую, скептически оценивает все эти версии.

"Без отмашки Зеленского подготовка к выборам во время войны не начнется. А зачем давать эту отмашку Зеленскому? И зачем ему вообще выборы? Социология для него так себе. Он проигрывает во втором туре и Залужому, и Буданову. При этом все понимают, что коррупционные схемы с участием его ближайшего окружения, которые сейчас расследует НАБУ, не могли существовать без ведома президента. Также всем очевидно, что обнародованные материалы – лишь вершина айсберга. Коррупция в целом колоссальная. Особенно на оборонке. И если будут выборы, то нет никаких сомнений, что этот материал касательно непосредственно Зеленского будет предоставлен общественности. Причем, скорее всего, через крупнейшие западные СМИ. Либо через ICIJ (международный журналистский консорциум, специализирующийся на расследованиях – Ред.). То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца. Может он попытаться повторить эту попытку, нанеся контрудар? Может, но шансов на успех еще меньше, чем летом – после отставки Ермака, посадки Галущенко и бегства Миндича желающих идти за него на политическую амбразуру осталось немного. Единственный шанс на переизбрание Зеленского – это электронное голосование, чтоб нарисовать там любой результат. Как на выборах президента, так и на референдуме. Но даже если принять на веру то, что Зеленский убеждает Трампа одобрить такой вариант, то его точно не поддержит ни Европа, ни внутренняя оппозиция. И если президент отступил под их давлением по НАБУ и САП, то вряд ли сможет выдержать давление и по внедрению голосования через "Дию", которое наверняка будет намного сильнее. Поэтому Зеленский может объявить выборы во время войны, только если решит уйти со своего поста, получив, например, для себя некие гарантии безопасности. Но на это пока ничего не указывает. Кстати, сам Зеленский трезво оценивает свои перспективы на выборах, а потому и недавно прямо публично поставил вопрос - не хотят ли те, кто на него давят с требованием провести выборы, просто убрать его от власти", - считает источник.

При этом, по его мнению, если будут достигнуты договоренности о завершении войны, то выборы становятся реальным вариантом.

"Но мирное соглашение возможно только если Трамп сможет каким-либо образом сблизить позиции сторон или же склонить одну из них пойти на существенные уступки. Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в Конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа и ему будет уже не до давления на Киев. Но война в Украине в таком случае продолжится, а значит и выборов не будет", - говорит источник.

Также считает и политолог Кость Бондаренко.

"Глядя на одни, вторые, третьи условия для выборов, выдвигаемые Зеленским, складывается впечатление, что он просто пытается тянуть время. Он не хочет их проводить, но понимает, что не может отказать Трампу. А сейчас он ещё, судя по недавнему признанию, начал подозревать, что цель выборов – помимо прочего, от него избавиться. Только непонятно, кто станет главным конкурентом ему – Залужный или Буданов. Я думаю, что он торгуется о своём будущем, и, исходя из того, что выторгует, будет действовать дальше", – считает Бондаренко.

Что касается референдума, то, по его мнению, для начала нужно понимать какой вопрос будет вынесен на всенародное голосование.

"Потому что если это вопрос о судьбе Донбасса – то есть о территориальной целостности, это не может быть предметом референдума. Могут ли дойти до идеи проводить голосования в "Діє"? Это витает в воздухе, ведь уже и предлагают на базе приложения создать государственный мессенджер. Вопрос: как отнесутся к этому американцы? Они могут согласиться с идеей выборов и референдума “в смартфоне”, но выставят условие: мол, мы будем всё контролировать. Вот только контроль им будет нужен, чтобы наблюдать за мухлежём, или пресекать попытки мошенничества? И тогда другой вопрос: захочет ли украинская власть проводить голосование в "Діє"?", – прокомментировал ситуацию Кость Бондаренко.