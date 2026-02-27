На Бали нашли расчлененное тело, которое, судя по татуировкам, может принадлежать сыну криминального авторитета из Днепра Сергея Комарова Игорю Комарову, похищенному 15 февраля. Останки обнаружили на пляже Кетевел в округе Гианьяр.

Об этом сообщает индонезийское издание Kumparan News.

Части тела нашли в устье впадающей в океан реки местные жители, занимавшиеся спортом. На пляже находились голова, правая нога, верхняя часть левой и правой груди, бедра и некоторые внутренние органы жертвы. Части тела уже начали разлагаться. По оценкам судмедэкспертов, судя по степени разложения и с учетом климата, жертва была мертва более трех дней.

Полиция заявляет, что до проведения экспертиз нельзя точно утверждать, что найдены останки именно украинца, но допускает, что это Комаров, поскольку следователи обнаружили татуировку с римскими цифрами на руке жертвы. А у Комарова точно были татуировки на груди и руках.

Все найденные останки доставлены в больницу в Денпасаре для дальнейшего изучения и анализа ДНК. Следователи сотрудничают с украинским консульством для сбора образцов ДНК у матери жертвы. Полиция продолжает осмотр места происшествия и поиск других возможных частей тела.

О том, что на Бали чеченцы похитили сына украинского криминального авторитета, прессе стало известно 20 февраля, спустя пять дней после похищения. Вместе с Комаровым был похищен еще Ермак Петровский, тоже наследник авторитета, однако ему удалось бежать.

Как сообщалось позже, Комарова и Петровского схватили во время катания на мотоциклах.