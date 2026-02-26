В Днепропетровской области правоохранители выявили мошеннические кол-центры с сотнями сотрудников, которые обманом завладевали деньгами жителей Европы и Азии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Он рассказал, что вчера прокуроры провели 27 обысков, и масштабы раскрытой деятельности поразили даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест. Ежедневно каждый из сотрудников совершал около 100 звонков потенциальным жертвам, используя методы психологического давления.

По его словам, жертвами мошенников стали граждане Украины, стран Европы и Азии. Количество пострадавших оценивается в сотни.

"Злоумышленники действовали от имени инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещая гарантированный и быстрый заработок, мошенники убеждали людей вкладывать средства. Для введения в заблуждение в отдельных случаях использовались подставные платформы, где пострадавшим демонстрировали фейковый рост их "инвестиций" и виртуальную прибыль. Вместо этого все полученные средства сразу перечислялись на подконтрольные счета организаторов", - сообщил генпрокурор.

Он добавил, что во время следственных действий было изъято 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

"Следствие продолжается. Устанавливается полный круг организаторов и участников схемы", - заявил Кравченко.

Он подчеркнул, что борьба с кибермошенничеством, в частности, с деятельностью незаконных кол-центров, приобрела общенациональный масштаб.

"Значительная часть таких структур работает на международную аудиторию. С июля 2025 года проведено почти 800 обысков по всей территории государства, из них 150 - в рамках международного сотрудничества с участием иностранных партнёров. В результате изъято более 25 тысяч единиц техники", - сообщил генпрокурор.

Напомним, летом в столице Украины накрыли мошеннический кол-центр, работавший с гражданами Турции.

Ранее стало известно, что под Днепром организаторы нелегальных кол-центров ездили на автомобилях с РЭБ.