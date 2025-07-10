В Днепропетровской области вскрыта разветвленная сеть нелегальных колл-центров, организаторы которой ездили на автомобилях с РЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сотрудники колл-центров обманывали людей под видом работников банка, чтобы получить доступ к их карточкам и украсть деньги.

"Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые колл-центры, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с инвестированием, торговлей на фондовых биржах и использованием криптовалютных платформ. Фактически деятельность была направлена ​​на завладение средствами граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками генпрокуратуры были проведены обыски в 25 помещениях, в частности, в Днепре и Каменском.

Изъято более 1220 компьютеров, автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы, поддельные удостоверения, в том числе ФСБ.

Ранее мы писали, как мошенники из колл-центров обманывают людей на деньги и кто их покрывает.

Не так давно СБУ раскрыла схему, действовавшую в Киевской, Черкасской и Житомирской областях: уклонистам продавали фейковые приложения "Резерв+" и "Дия" для беспроблемной проверки ТЦК.