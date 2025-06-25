В Киеве и трех областях - Киевской, Черкасской и Житомирской - уклонистам продавали фейковые приложения "Резерв+" и "Дия" для "беспроблемной" проверки ТЦК.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По информации СБУ, двое студентов житомирского вуза создали "клоны" мобильных приложений "Дия" и "Резерв+", а трое жителей Черкасской области организовали их продажу желающим в столице, а также в Черкасской, Киевской и Житомирской областях.

Кроме того, они продавали поддельные документы, которые должны были вводить ТЦК в заблуждение. Для их изготовления группа оборудовала подпольную типографию на территории частной СТО.

Стоимость пакета "анти-ТЦК" составляла до 6,5 тысяч долларов.

Во время обысков у членов группы обнаружены фиктивные выводы ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые они использовали в своей деятельности.

Ранее в Минобороны предупреждали украинцев о появлении фейкового приложения "Резерв+", запущенного россиянами.

Также сообщалось, что украинские правоохранители могут отслеживать передвижения граждан через портал государственных услуг "Дия".