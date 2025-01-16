Бывший глава Киевского метрополитена выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Решением врачебной комиссии мужчина был исключен из военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции проводят обыск в служебных помещениях предприятия.

По данным СМИ, речь идет о Викторе Брагинском, который ушел в отставку после журналистского расследования о его возможной коррупции и сложил мандат депутата Киевсовета.

В ноябре Брагинский получил подозрение по делу о затоплении тоннеля синей ветки в прошлом году. Руководство предприятия несколько лет скрывало факты критического состояния участка метрополитена между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" и не проводило ремонт. Подозрение ему послали на официальные адреса регистрации и проживания, поскольку он не явился на вызовы.