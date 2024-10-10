В четверг, 10 октября, Верховная Рада исключила из Комитетов народных депутатов Артёма Дмитрука и Андрея Одарченко, которые уехали за границу.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада поддержала исключение двух депутатов - беглецов из состава Комитетов", - написал он.

Дмитрука исключили из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко - из состава антикоррупционного Комитета.

За проголосовали 245 парламентария.

Накануне Дмитрук, который уехал за границу и является в Украине подозреваемым по нескольким делам, по видеосвязи участвовал в заседании своего комитета.

Напомним, в конце сентября Дмитрука задержали в Великобритании, однако суд в Лондоне отпустил парламентария на свободу и отказал Украине в его экстрадиции.

А нардеп Одарченко, подозреваемый в попытке дачи взятки, сбежал в Румынию вне пунктов пропуска и попросил там убежище. Такие данные следствия озвучил в ходе судебного заседания прокурор. ВАКС заочно арестовал Одарченко и конфисковал 15 млн гривен внесенного за него залога.