Бывший глава коммунального предприятия "Киевский метрополитен" получил подозрение по делу о затоплении тоннеля синей ветки в прошлом году.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По версии следствия, руководство предприятия несколько лет скрывало факты критического состояния участка метрополитена между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" и не проводило ремонт. В результате коррозии арматуры и постепенного разрушения элементов образовались трещины в каркасе основной конструкции. В эти щели попадали грунтовые воды, нарушилась целостность гидроизоляции тоннеля и пути метро в районе "Демеевской" начало затапливать.

На основании полученных доказательств экс-начальнику метро сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Подозрение ему послали на официальные адреса регистрации и проживания, поскольку он не явился на вызовы. Сейчас его разыскивают.

Вероятно, речь идет о Викторе Брагинском, который летом уволился после журналистского расследования о его возможной коррупции, а также сложил мандат депутата Киевсовета.

В июле 2024 года подозрение по этому же делу получили исполняющий обязанности начальника коммунального предприятия и начальник службы колеи, туннельных сооружений и зданий.