Настоящим "Армагеддоном" для киевлян стало известие о закрытии (называются сроки в 6 месяцев) шести станций синей ветки метро - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Причиной такого решения стало появление в тоннеле между Лыбидской и Демеевской трещин, из которых на рельсовошпаловую решетку стала просачиваться вода.

Эти станции были открыты в Киеве самыми последними - с 2010 по 2013 год. И создание такой метро-инфраструктуры спровоцировало строительный бум в Голосеевском районе столицы. По последним довоенным оценкам в районе проживало порядка 10% населения (а это не менее 250 тысяч человек).

Закрытие станций произошло стремительно. Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что утром 8 декабря на потолке тоннеля на этом участке появились значительные трещины, в тоннель протекает вода. Местами вода покрывает рельсовое полотно. Было решено немедленно прекратить движение составов от Демеевской до конца ветки, чтобы избежать трагедии на этом участке.

По иронии судьбы всего неделю назад столичная власть подготовила проект решения, согласно которому выделялось 47 млн гривен на продление синей ветки метро в сторону Одесской площади. Транспортная комиссия Киеврады планировала полностью закончить этот проект в ближайшие два года.

Теперь же району грозит транспортный коллапс. Столичная власть организовала дублирующие маршруты наземного транспорта, но уже похоже, что это только усугубит проблему с заторами в районе.

Ситуация имеет и политический контекст, так как ставит под вопрос судьбу столичного градоначальника Виталия Кличко, который находится во враждебных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Детали - в материале "Страны".

Кроты "Виктория" и "Надежда"



Планирование постройки тоннеля от метро Лыбидская в сторону тогдашней Московской, а ныне Демеевской площади (ее декоммунизировали в 2016 году) велось более 30 лет.

Станцию "Лыбидскую" запустили в 1984 году (тогда она называлась "Дзержинская"), а основным препятствием для продолжения строительства в сторону Голосеево стала сложная геология в районе речки Лыбидь. Но уже в середине 2000-х работы возобновились, основной фронт работ длился с 2006 по 2010 год, и в конце 2010-го три новые станции метро - Демеевскую, Голосеевскую и Васильковскую - торжественно открыл тогдашний премьер-министр Николай Азаров.

Еще тогда говорилось, что сооружение участка происходило в чрезвычайно сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях залегания почв. А также в условиях плотной городской застройки, где пролегает множество инженерных коммуникаций (в том числе главный коллектор Голосеевского района).

Сам тоннель рыл немецкий "крот" - тоннелепроходческий комплекс фирмы "Wirth", получивший имя "Виктория", который был создан еще в 70-х, а закуплен перед стартом работ в 2005 году. Но буквально сразу после запуска щита он сломался и его ремонтировали до начала 2006 года.

А затем на этот участке произошла самая крупная метростроительная авария в Украине. Вот как описал это происшествие Олег Тоцкий, автор блога "Метро, которого нет": разрушилась стена, ограждающая котлован со стороны школы №85 (сейчас эта школа находится аккурат у выхода со станции метро Демеевская. - Ред.) и произошел выброс грунта в котлован. Одновременно туда же рухнул кран, который находился как раз над местом аварии. Несмотря на аварию, к концу 2006 года "Виктория" вышла на котлован Демеевской.

Авария на месте строительства метро на Демеевской, 2006 год. Фото Олега Тоцкого

Вторым проходческим комплексом на этом участке был щит Wirth, получивший имя "Надежда". Несмотря на многообещающие имя, работа "Надежды" была не такая впечатляющая, как Виктории.

Изначально щит отклонился от трассы, затем сломался перед Московской площадью, потом навстречу щиту со стороны нынешнего Рошена пошел другой ручной щит. К концу работы по прокладке этого туннеля (начало 2009 года) щит ломался несколько раз, тоннель был построен с "перегибом", а на стройке погибло 6 человек.

"Попередники" или последователи

Почему эти детали важны? Недавно директор киевского метрополитена Виктор Брагинский озвучил три возможные причины появления трещин: некачественная работа генподрядчика при прокладывании тоннеля станции — отсутствие гидроизоляции и химзакрепления тоннеля, активность реки Лыбидь и геологические условия (плывуны и торфяники).

Если следовать логике первой версии, проблемы следует искать в отсылке к 2006-2009 году, когда проводились работы по прокладке тоннеля и установке тюбингов. Мэром Киева в это время был Леонид Черновецкий.

И окружение мэра Виталия Кличко, который занимает свой пост уже 9 лет, решило обвинить в проблеме своих "попередников".

Депутат Киеврады Дмитрий Белоцерковец уже заявил: "Напомню: станции метрополитена, которые только что закрыли на ремонт, десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров. Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать быстрый результат – срочно открывать станции метро. И пофигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать".

Интересно, что версия Белоцерковца была в штыки воспринята рядом его коллег-депутатов Киеврады. "Дима, на 9-й год при власти уже очень поздно валить на попередников", - считает депутат Киеврады Ксения Семенова (фракция "Слуга народа").

В своем посте на Facebook Семенова напомнила, что при каждой аварии или поломке инфраструктурных проектов столичная власть оправдывается тем, что мосты, путепроводы и коллекторы - "это сложные инженерные сооружения".

"Система водоснабжения – это сложное инженерное сооружение. Путепроводы на Шулявке – это сложные инженерные сооружения. Метро – это сложное инженерное сооружение. Станция аэрации – это сложное инженерное сооружение. Мост Патона – это сложное инженерное сооружение. Мост Метро – это сложное инженерное сооружение. Коллектор Лыбеди – это сложное инженерное сооружение. Бетонные набережные – это сложные инженерные постройки. Продолжать?", - написала Семенова.

Но две других причины - активность реки Лыбидь и плавуны в этом районе - вполне могут быть косвенно связаны уже с инфраструктурными решениями текущей столичной власти.

Так, если десятки лет было очевидно, что участок под речкой Лыбидь (а ранее этот приток Днепра был полноценной судопроходной рекой) имеет сложную геологию, то почему столичные власти позволили сооружение в зоне рядом с проходом туннеля торгового комплекса и ряда жилых объектов?

Например, ТРЦ Ocean Mall строится непосредственно над тоннелем метро как раз на аварийном участке. Более того, этот объект находится между речкой Лыбедь и озером Глинка (образовалось на месте глиняного карьера).

ТРЦ "Ocean Mall" строится прямо над туннелем метро. Фото: Facebook.com

Над самим озером уже возводится один жилищный комплекс. Выдано разрешение на строительство еще одного ЖК рядом с туннелем метро на Демеевской площади на месте бывшего Демеевского рынка.

Во всем этом должна разобраться прокуратура, которая уже начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Пока правоохранители ищут "кто виновен", премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил в затоплении метро городские власти.



"Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. И даже созвал спецкомиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при участии мэра.

Как заявил Кличко на этой комиссии, существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, поэтому было принято решение закрыть 6 станций метро. При этом угрозы подтопления самих станций нет, поскольку грунтовые воды расположены ниже уровня станций. Комиссия постановила, что станции продолжат работать как укрытие в случае воздушной тревоги.

Кроме того, обсуждалось, что по дублирующему маршруту метро будут ходить 77 автобусов и 20 троллейбусов.

По данным "Страны", чтобы разгрузить Голосеевский проспект, столичные власти размышляют о перспективе запуска "челночным" методом состава от Васильковской до Теремков, но ситуация осложняется тем, что на этом перегоне отсутствует депо, а интервал между курсированием такого состава может составить от 14 до 28 минут".

"Со стороны президента будет ответ"

Когда Кабмин созывал экстренную комиссию, многие наблюдатели считали, что ситуация в метрополитене может стать спусковым крючком в конфликте Кличко с президентской вертикалью.

За последнее время мэр Киева Виталий Кличко в интервью западным СМИ неоднократно подвергал жесткой критике президента Зеленского и его команду, фактически становясь на сторону главкома Валерия Залужного. Особенно ярко Кличко отреагировал на решение власти о передаче подоходного налога с военных из местных бюджетов в государственный, заявив, что считает это наступлением на самоуправление общин, в чем он видит угрозу авторитаризма.

"В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от капризов одного человека", - сказал Кличко авторитетному немецкому изданию Der Spiegel.

Поэтому не удивительно, что как только было объявлено о закрытии 6 станций метро, медиа-ресурсы, близкое к Офису президента начали скоординированную атаку на мэра, обвиняя его в случившемся. Вспомнили также и то, что за все время мэрства Кличко в городе не было построено ни одной станции метро (последнюю станцию метро - Теремки, открыли в ноябре 2013 года еще во времена Януковича).

"Он (Кличко - Ред.) лишь подлил масла во внутриполитический пожар... (своими заявлениями в западных СМИ - Ред.). И огонь этого пожара может задеть сейчас и мэра Киева. Несомненно, со стороны президентской команды будет ответ. Виталию Владимировичу вспомнят и связи с криминальными авторитетами времен юности, и близкие отношения с некоторыми олигархами и не совсем патриотическими персонажами, и сомнительных бизнес-партнеров начнут искать коррупцию в мега-проектах киевского "большого строительства". У каждого известного украинского политика есть свои слабые места и есть куда избивать", - спрогнозировал политолог Владимир Фесенко.

Между тем сам Кличко уже запустил свой "антикриз".

Утром 9 декабря в Киеве был экстренно демонтирован памятник Николаю Щорсу, вокруг которого шли баталии последние 5 лет. Такая скорость с демонтажем многие комментаторы расценили как попытку мэра переключить внимание общественности с транспортного коллапса на снос памятника.

"Обычные пиаровские штучки, когда одну тему перебивают другой. Тут еще чем хорошо, что теперь можно поднять другой вопрос, что делать с постаментом, кого на коне на него теперь поставить", - сказал в разговоре со "Страной" политолог Виктор Небоженко.

По его словам, не исключено, что проблемы с метро теперь будет использована для сильного, как минимум, медийного удара по Кличко.

"Офис президента, конечно, воспользуется ситуацией, чтобы ударить по Кличко, - говорит "Стране" Виктор Небоженко. - Понимаете, если бы метро сломалось из-за ракетного удара, его можно было бы быстро и легко восстановить на западные деньги. А так тут виной всему местный саботаж и коррупция. То ли попередников, то ли нынешних, это уже будут там сами разбираться. И, конечно, у Зеленского могут попробовать Кличко подвинуть. Арестовывать его не будут, все же понимают, что он не хозяйственник, но по репутации будут бить. Кличко хочет идти в президенты, а Зеленскому это не нужно. Если не договорятся между собой, то логика офисных у Зеленского, что в крайнем случае Кличко легко заменим. На кого? Они считают, что киевляне примут любого мэра, который постарается не воровать хотя бы 3 месяца".



"Все зависит от того, насколько противники Кличко смогут использовать эту ситуацию против него. В любом случае у Офиса президента появился еще один шанс, чтобы поставить вопрос о возбуждении против Кличко уголовных дел, углубленных проверок, большой информационной атаки. Но вряд ли это превратится в большую катастрофу для мэра", - считает политолог Руслан Бортник.

Напомним, в начале лета после скандала с закрытыми бомбоубежищами было много прогнозов о том, что президент воспользуется этой ситуацией как поводом для увольнения Кличко. Однако, несмотря на многочисленные слухи, мэра не отстранили от должности. Как тогда писала "Страна", этого не произошло из-за позиции западных партнеров.