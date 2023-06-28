История с увольнением городского головы Киева Виталия Кличко с занимаемого также им поста председателя Киевской государственной горадминистрации снова осталась незаконченной.

Центральная власть так и не попыталась сместить мэра-боксера из-за ситуации со столичными бомбоубежищами, хотя в СМИ уже активно обсуждались кандидатуры на замену.

Вчера Кабмин, в исполнение решения СНБО, вынес Кличко выговор в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице. И на этом пока все ограничилось. С поста главы КГГА его не уволили.

Что могло остановить Офис президента и что теперь будет с Кличко, разбиралась "Страна".

СНБО хочет дисциплинарного наказания

Прогнозы о смещении Кличко с должности главы КГГА не оправдались.

Как писала "Страна, после трагической гибели людей у закрытых дверей одного из столичных бомбоубежищ мэра фактически выставили виноватым за состояние и организацию работы укрытий (а значит - за гибель людей).

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту ситуацию, заявил, что "может быть нокаут", что восприняли как угрозу мэру-боксеру. Усилили напряжение вокруг Кличко неудовлетворительные результаты проверки киевской сети бомбоубежищ.

При этом градоначальник говорил об общей с центральной властью ответственности: главы райадминистраций в Киеве, назначаемые главой государства по представлению правительства, по словам Кличко, также должны были заниматься подготовкой укрытий. Однако власть-де не только не видит за собой вины, но якобы использует ситуацию, чтобы "дискредитировать" мэрию и "парализовать ее работу".

Когда же в президентской команде анонсировали некие кадровые решения на уровне Киева по итогам разбирательства, для многих это было сигналом, что под Кличко зашаталось кресло главы КГГА. Лишившись этой должности, мэр из-за нюансов законодательства остался бы без львиной части полномочий по управлению городом. Это стало бы для него серьезным политическим ударом, на что, по одной из расхожей версий, и делался расчет в ОП.

СМИ к этому времени уже писали о кандидатах на замену Кличко. Якобы в ОП рассматривались, помимо прочего, кандидатуры экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта ОП "Большая стройка" Юрия Голика, министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, экс-зама руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, главы Николаевской области Виталия Кима. И выбор остановили на последнем. Правда, Ким это опроверг.

Впрочем, источник "Страны" в Киевсовете утверждает, что Ким все-таки принял предложение Банковой.

Разрешить интригу должен был Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), на заседание которого 23 июня были вынесены кадровые вопросы, в том числе по Киеву.

Однако решение СНБО получило довольно туманную формулировку в части, касающейся кадров.

В нем, помимо прочего, сказано, что работа по обеспечению готовности укрытий гражданской защиты в ряде областей и городов, в том числе Киеве, признана неудовлетворительной. В связи с этим поручено Кабмину, областным, Киевской городской военной администрации и органам местного самоуправления в рамках полномочий принять "безотлагательные меры по привлечению… к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий в тех областях, районах и городах, где ситуация этим решением признана неудовлетворительной".

Что, как писалось выше, и было сделано. Кличко получил выговор, но не был уволен.



Кличко готов к новым раундам с политическими оппонентами. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

В ожидании новых раундов

Источники "Страны" в окружении Кличко говорят, что, на данный момент вопрос с его отставкой закрыт. По крайней мере на ближайшее время.

"В решении СНБО говорится, что такие-то структуры должны привлечь тех, кого он считают виноватыми за состояние укрытий, к дисциплинарной ответственности. Но в их полномочия не входит увольнение главы КГГА. Я считаю, что вопрос закрыт. С самого начала было понятно, что претензии насчет бомбоубежищ - недостаточное юридическое основание для снятия с этого поста", - говорит собеседник, близкий к команде мэра-боксера.

Высокопоставленный источник во власти также подтверждает, что вопрос о снятии Кличко с должности "отложили до лучших времен".

"Попытки как-то подвинуть Кличко - наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело. И его еще подпирают наши западные партнеры", - говорит источник.

О том, что главная причина, по которой Кличко решили не снимать с поста главы Киевской горадминистрации - это позиция стран Запада, говорит и источник в окружении мэра.

"Сигнал был совершенно однозначный - нельзя уничтожать местное самоуправление. Офис президента, несмотря на все желание, не мог этот сигнал игнорировать", - сказал источник.

Политолог Руслан Бортник полагает, что политические выгоды для Банковой сохранения Кличко на должности в итоге перевесили остальные аргументы.

"До следующей избирательной кампании скандал с бомбоубежищами почти наверняка был бы забыт. Кличко бы все это время критиковал власть, говоря, что с оставшимися полномочиями он не может эффективно управлять Киевом. А так можно продолжать оказывать давление на него, окружение и спонсоров, периодически обвиняя его то в том, то в этом. Другое дело, что центральная власть размахнулась широко и не ударила. Это оставило противоречивое впечатление. Впрочем, Кличко в своих обвинениях тоже не мог зайти далеко: для западных партнеров Зеленский остается "рок-звездой", да и в стране у него по-прежнему высокая поддержка. Чрезмерная критика президента могла бы отрицательно отразится на имидже самого Кличко. В общем в этом раунде стороны, обменявшись, конечно, чувствительными ударами, серьезного боя так и не начали. Но это, конечно, был не последний раунд", - говорит Бортник.