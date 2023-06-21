Мэр Киева Виталий Кличко записал видео с жесткой критикой в адрес центральной власти. Он заявил, что против столичных властей и лично него развернута "шквальная кампания по дискредитации", а обыски и возбуждаемые уголовные дела "парализуют работу департаментов и служб города".

Видеообращение городского главы с критикой опубликовано в его соцсетях.

Ответственными за проблемы с укрытиями Кличко снова назвал глав районных администраций - подчиненных центральной власти, ни один из которых за время расследований "не пострадал".

"Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема – Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу? Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени", - говорит Кличко.

Напомним, сегодня суд отправил под домашний арест директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели трех людей возле закрытого убежища.

Ранее прошли слухи, что Офис президента готовит отставку Виталия Кличко на фоне скандалов с состоянием убежищ в городе.

Также "Страна" писала, как Кличко раскритиковал глав районов Киева за необустроенные укрытия.