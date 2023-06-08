Власти Киева хотят отбирать помещения у тех, кто закрывает убежища во время тревоги или содержит их в ненадлежащем состоянии.

Об этом сообщил в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты", - заявил Кличко.

Напомним, ранее проверка показала, что абсолютное большинство укрытий Киева не имеют свободного доступа, а еще 35% объектов непригодны для эксплуатации.

Мэр столицы Виталий Кличко и главы районов Киева обвиняют в этом друг друга.

Известно, что власти инициировали проверку всех убежищ столицы после того, как у закрытого убежища поликлиники погибли люди.

А президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал Виталия Кличко за закрытые убежища. По его словам, "такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями".

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