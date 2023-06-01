В Украине проверят все имеющиеся укрытия после сегодняшней трагедии в Киеве, когда из-за закрытого убежища в поликлинике погибли трое людей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров.

"Поэтому, прежде всего, на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что будут наработаны изменения в законодательстве для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности.

По его словам, наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.

Напомним, в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок, ранены 12 человек.

Власти столицы заявили, что после сегодняшней трагедии укрытия будут открыты постоянно.

Однако президент Владимир Зеленский уже упрекнул мэра столицы Виталия Кличко за гибель людей из-за закрытого убежища в Киеве.

Тем временем "Страна" проинспектировала убежища в Шевченковском районе Киева. Из трех укрытий оказалось открытым лишь одно.